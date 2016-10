Einen entlastenden Beitrag will insbesondere auch die Wirtschaft leisten, die direkt von einer Senkung des Gewinnsteuersatzes profitiert. Im Rahmen einer Arbeitsgruppe haben Handelskammer und Gewerbeverband beschlossen, einen jährlichen Beitrag von 10 bis 20 Mio. Franken zu leisten, wie Handelskammer-Direktor Daniel Probst gegenüber dieser Zeitung sagte. In der Pflicht stehen Unternehmen, die tatsächlich Gewinne erzielen. «Der Beitrag soll in qualifizierende und aktivierende Massnahmen fliessen», betont Probst.

Zum einen soll die Weiter- und Nachholbildung gefördert werden. Und zudem wolle die Wirtschaft in die bessere Vereinbarkeit von Familie und Erwerbsarbeit investieren. Mit beiden Massnahmen kommen Handelskammer und Gewerbeverband im Übrigen Forderungen der SP nach, die diese im Rahmen von zwei Volksaufträgen formuliert hat.