Rund 35% der Arbeitsplätze der Medtech-Branche sind in der Hauptstadtregion beheimatet: dazu gehören die Kantone Solothurn, Neuenburg, Bern, Wallis und Freiburg. Das Forum der Hauptstadtregion Schweiz in Solothurn geht der Frage nach, wie die Stärken in der Life Science Industrie noch besser gefördert und diese positive Dynamik weitergeführt werden kann.