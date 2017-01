Arbeitslos ist nicht arbeitslos. Denn die Chance, einen neuen Arbeitsplatz zu finden ist – nebst der beruflichen Qualifikation – auch vom Alter abhängig. Kantonsrätin Doris Häfliger (Grüne, Solothurn) hält dies in einer Interpellation wie folgt fest: «Ältere Arbeitslose haben mehr Mühe, eine Stelle zu finden als jüngere Personen.» Sie will unter anderem wissen, welche Unterstützungsmöglichkeiten der Regierungsrat sieht, um älteren Arbeitskräften den Einstieg zu erleichtern und wie er ein im Kanton Neuenburg praktiziertes Modell zur Förderung der Anstellung von älteren Arbeitssuchenden beurteilt.

Demnach subventionieren die Neuenburger die Arbeitgeberbeiträge an die Pensionskasse bis maximal 520 Franken je Monat für die Dauer von 12 bis 24 Monaten, abhängig vom Alter des Arbeitsuchenden. Aus den in der Antwort der Regierung festgehaltenen Zahlen über den Arbeitsmarkt geht hervor, dass sowohl bei den Arbeitslosen wie bei den Stellensuchenden die Altersgruppe der über 50-Jährigen innert Jahresfrist am stärksten zunahm.

Und deren Anteile an der Gesamtzahl der Stellensuchenden und Arbeitslosen sind deutlich höher als die entsprechenden Bevölkerungsanteile. Trotzdem: «Wir lehnen eine Subventionierung von Löhnen und Lohnnebenkosten aus ordnungspolitischen und betriebswirtschaftlichen Gründen ab», schreibt die Regierung. Es könne nicht sein, dass die öffentliche Hand einen Teil der normal anfallenden Kosten der Betriebe übernehme.

Unter der Annahme, dass pro Jahr 50 stellensuchende Personen so unterstützt würden, wäre mit jährlichen Kosten von rund 312 000 Franken zu rechnen. Der Kanton Solothurn verfüge über keine eigenen gesetzlichen Grundlagen, um älteren Arbeitskräften den Einstieg in den ersten Arbeitsmarkt zu erleichtern. Im Rahmen der Arbeitslosenversicherung gebe es sinnvollere Anreizmassnahmen wie etwa Einarbeitungszuschüsse.

Dafür habe der Kanton Solothurn 2016 rund 650 000 Franken ausgerichtet, davon etwa 470 000 Franken für über 50-Jährige. Speziell für diese Arbeitsgruppe habe der Kanton zudem den «Standortbestimmungs- und Stellenbewerbungskurs Ü50» geschaffen.

Die Absolventen sollen sich auf dem Arbeitsmarkt behaupten können. Dieser Kurs werde wissenschaftlich begleitet und die Auswertungsergebnisse würden 2018 vorliegen. (FS)