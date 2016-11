Für die Wetterfee Jeanette Eggenschwiler war es zudem klar, dass es an diesem Montag schneit: Wie sie gegenüber Tele-M1 sagte sie am Sonntagabend: «Wir haben im Moment ein Tiefdruckgebiet, also wir es bis Ende der Woche immer wieder nass und zusammen mit diesem Schub Kaltluft senkt sich die Schneefallgrenze auf bis zu 600 oder sogar 400 Meter über Meer.»