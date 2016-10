Alpiq-Ladestation wird mitgeliefert

Kooperationen zwischen Autoherstellern und Energieunternehmen gibt es nicht nur im Zusammenhang mit Erdgas-Autos, sondern auch hinsichtlich Elektrofahrzeuge. In diesem Bereich ist zum Beispiel die Oltner Alpiq AG mit zahlreichen Autoherstellern Partnerschaften, die hauptsächlich Heimladestationen betreffen, eingegangen.

Was das heisst, erklärt Alpiq-Sprecher Andreas Meier: «Käufer von Fahrzeugen kriegen in ihrem Heim jeweils eine Ladestation von Alpiq geplant und installiert.» Der Autokäufer bekomme so die Ladestation mitgeliefert, müsse sich um nichts kümmern. Allerdings ist eine Ladestation nicht gratis.

Sie kostet laut Meier etwa zwischen 2000 und 5000 Franken, Planung und Installation inklusive. Wie er weiter ausführt, ist Alpiq im Rahmen von E-Mobility namentlich mit folgenden Autoherstellern Kooperationen eingegangen: Amag (Volkswagen, Audi), BMW, Fisker, Hyundai, Porsche, Tesla, Volvo und dem Flottenmanagement-Spezialisten Alphabet.

Auf der Website von Alpiq E-Mobility sind alle Partnerschaften aufgeführt. (bn)