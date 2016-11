Seit zehn Staffeln auf der Suche nach den besten Talenten

Am Samstag läuft die bereits zwölfte von 14 Shows zur Jubiläumsstaffel einer der erfolgreichsten Shows im deutschen Fernsehen: «Das Supertalent». Seit 2007 werden in der Samstagabend-Show die besten, skurrilsten und mitunter auch verrücktesten Talente gesucht. Was das «Talent» zeigt, ist dabei erst einmal zweitrangig. Jedes Talent ist willkommen, damit und mit «grossen Emotionen, spannendem Entertainment und packenden Gänsehautmomenten» rühmt sich die Show.

Moderiert wird die Show von Daniel Hartwich (38). Die Jury setzt sich zusammen aus den Juroren Dieter Bohlen (62) und Bruce Darnell (59) sowie der Sängerin Victoria Swarovski (23).

Mit sogenannten «Buzzern» (rot, grün und gold) entscheiden die Juroren wer von den Talenten ausscheiden muss (rot), in die nächste Runde kommt (grün) oder gar direkt ins Finale gelangt (gold), auch wenn die anderen Juroren vielleicht nicht dieser Meinung sind.

«Sonnentanz» live hören

Neben dem «Supertalent» geht es bei Eliana Burki auch sonst ziemlich aktiv zu und her. Ab dem 12. Dezember ist sie mit ihrem Arcadia Projekt in Südafrika unterwegs. Und «etwas Grösseres ist für das nächste Jahr geplant», sagt sie auf Anfrage. Was, wird jedoch noch nicht verraten.

Die Solothurner haben jedoch Glück, denn wer Eliana Burki nicht nur im Fernsehen, sondern auch live erleben möchte, hat am 30. Dezember 2016 anlässlich des Kleinkunsttages in der Kulturfabrik Kofmehl in Solothurn die Möglichkeit dazu. (coh)