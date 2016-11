Beleuchtet wurde das in den USA an bereits rund 200 Personen praktizierte Einfrieren Sterbender, die auf in Zukunft bahnbrechende Behandlungsmethoden warten wollen, und natürlich die hierzulande erlaubte und mit klaren Regeln ausgestattete Hilfe zur Selbsttötung von Suizidwilligen.

Einen Mangel in der Begleitung von Menschen an ihrem Lebensende erkannte auch Mediziner und Vereinsmitgründer Bruno Greusing und äusserte sich respektvoll gegenüber der Organisation «Exit». «Dennoch braucht es zum Sterben mehr Zeit, als geboten wird».

Gemeinsamen Weg finden

Patientinnen und Patienten spüren zumeist genau, wann ihre Lebenszeit abgelaufen ist und sie genug gelitten haben. Diese Einsicht müsse aber noch stärker in die Ausbildung medizinischer Fachpersonen integriert werden, befand der Referent, der auf bestehende Sterbehospize in Brugg, Basel und St. Gallen hinwies. Mediziner Christof Cina, Initiant und Präsident des vor sieben Jahren entstandenen Vereins «Palliative-so», zeigte anhand der Arbeit dieser mithilfe nationaler Strategie geförderten Bewegung, wie die Betreuung Schwerstkranker «vorausschauend» gehandhabt werden kann.

Die beiden, mit Lotteriegeldern unterstützten Pilotprojekte in den Altersheimen «Tharad», Derendingen, und «Park», Schönenwerd, sowie die Palliativstation im Kantonsspital Olten beweisen, wie wichtig dieses Konzept «palliative care» ist. «Ein eigentliches Sterbehospiz ist aber keine Konkurrenz zu Palliativ-Einrichtungen», befand er in der späteren Podiumsdiskussion, die von Barbara Käch moderiert wurde.

Eine «Herzensangelegenheit»

Ihre Motivation, sich für die Gründung eines Sterbehospizes einzusetzen, unterstrichen Vereinspräsidentin und Pflegefachfrau Linda Gasser sowie die Sterbe- und Trauerbegleiterin Christine Rindlisbacher in Betroffenheit und eigenen Erlebnissen. Das Verlassen der Welt sei immer ein individueller Vorgang, der würdevoll in Rücksicht auf den persönlichen Willen gestaltet werden müsse. Vielfältige Ängste, Streit und manche religiöse Vorstellung belasteten allzu häufig ein friedliches Loslassen.

Als eine «Herzensangelegenheit» beschrieb Christine Rindlisbacher den Betrieb eines Sterbehospizes. «Pflegende Angehörige gelangen unter den vielen Belastungen der letzten Phase häufig an ihr Limit. Auch ihnen sollte Ruhe und Kraft zum Abschiednehmen vermittelt werden.» Kantonsarzt Christian Lanz zeigte sich grundsätzlich begeistert von der Idee, ein Sterbehospiz aus der Mitte der Bevölkerung zu gründen. «Würde nämlich der Staat hier tätig, müsste er die entsprechenden Regeln und Vorschriften entwickeln.»

Die gesetzlichen Rahmenbedingungen sähen zwar neben Akutspitälern und Heimen keine Hospize dieser Art vor, doch wünschbar wäre eine derartige Struktur, die gemäss Hoffnung der Initianten mit parlamentarischer Unterstützung auch Teil der öffentlichen Gesundheitsversorgung wäre.