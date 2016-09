In anderen Ländern Europas hat sie sich längst bewährt, nun kommt sie auch in die Schweiz: Am 1. Oktober führt die Solothurner Kantonspolizei die beweissichere Atemalkoholkontrolle ein. Wer bisher mit mehr als 0,8 Promille am Steuer erwischt wurde oder mit seinem ins «Röhrchen» geblasenen Wert von 0,5–0,8 Promille nicht einverstanden war, musste sich im Spital Blut entnehmen lassen.