Der Regierungsrat nimmt den Entscheid des Bundesamtes für Verkehr (BAV) mit grosser Freude und Erleichterung zur Kenntnis. Er wertet den Entscheid als wichtiges regionalpolitisches Signal zu Gunsten des regionalen Zusammenhalts über die Sprachgrenze hinweg, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Grossen Dank spricht die Regierung all jenen aus, die sich in den letzten Monaten in verschiedensten Funktionen für den Erhalt der Verkehrsverbindung eingesetzt haben.

Die Regierung werde in Zusammenarbeit mit den Kantonen Bern und Jura sowie «Kanton Solothurn Tourismus» und weiteren Akteuren dafür sorgen, «die Attraktivität der nun gesicherten Verbindung zu steigern, um die nicht unbedeutende Investition zum Erhalt des Tunnels zu rechtfertigen».

Das muss er auch, denn das Bundesamt für Verkehr hat das Ok zur Sanierung an die Bedingung geknüpft, dass mehr Passagiere durch den Tunnel fahren.

Deshalb ist auch für den VCS klar, dass sich das Angebot deutlich verbessern muss. Die Standortkantone müssten für ein attraktives Angebot auf der Linie sorgen, die Seilbahn Weissenstein AG endlich ein Kombiticket für die Anreise per Bahn anbieten und die Thaler Bevölkerung die Solothurn-Moutier-Bahn nutzen, «anstatt die Klus bei Balsthal mit noch mehr Autoverkehr zu verstopfen», teilt der Verband mit. Wie die Sektion Solothurn präzisiert, müssten insbesondere die Fahrzeiten mit den Bussen im Thal besser abgestimmt und die Seilbahn Weissenstein in den Tarifverbund einbezogen werden. «Nur so kann die Bahn künftig sowohl dem Alltags- wie dem Freizeitverkehr optimal dienen», heisst es im Communiqué.

Die VCS-Sektionen Solothurn, beider Basel, Bern und Jura hatten sich gemeinsam für die Sanierung des Weissensteintunnels eingesetzt. Im Herbst 2014 hatte sie die Petition «Hände weg von der Solothurn-Moutier-Bahn!» gegen die drohende Stilllegung der Bahn bei der Bundeskanzlei eingereicht. Über 17'000 Unterschriften waren dafür zusammengekommen.