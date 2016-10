Die Hoffnungen der Kantone und Gemeinden hatten auf dem Bundesgericht gelegen – vergeblich: Das höchste Gericht hat unlängst entschieden, dass das Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) sich nicht an jenen Sanierungskosten beteiligen muss, die durch das «Obligatorische» verursacht worden sind. «Lausanne» bestätigte mit diesem Urteil gegen den Kanton Zürich seine frühere Rechtsprechung bezüglich der Verantwortlichkeiten für Umweltschäden, die aus dem ausserdienstlichen Schiessen resultieren.

Das VBS hat sich somit beim Bundesgericht erfolgreich durchgesetzt. Gekippt wurde ein Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich. Dieses hatte im Februar 2015 im Falle einer Anlagen-Sanierung in Hüntwangen befunden, dass der Bund als (Mit-)Verursacher der Bleibelastungen des Bodens anzusehen sei, die durch das ausserdienstliche Schiessen entstanden sind. Da das «Obligatorische» letztlich im Auftrag des Bundes stattfinde, sei das VBS finanziell entsprechend stärker zur Kasse zu bitten. Hätte sich diese Argumentation durchgesetzt, hätte sich der Kostenanteil für Vereine, Standortgemeinden und Kantone entsprechend reduziert. In seinem Urteil kommt das Bundesgericht aber zum Schluss, dass der Bund gestützt auf die geltende Gesetzgebung bereits «in beachtlichem Umfang an die Kosten der Sanierung von Schiessanlagen beiträgt». Konkret sind dies pauschal 8000 Franken pro Scheibe bei 300-m-Anlagen, bzw. 40 Prozent bei den übrigen Anlagen. (ums.)