Sie wissen sich nicht mehr anders zu helfen. Etwas verloren stehen die beiden auf dem Märetplatz in Solothurn, zwischen sich haben sie ein Transparent aufgespannt. In grossen Lettern steht da geschrieben: «AKSO ‹verliert› 6 von 8 Schreiben! Keine AHV-Rente bis zum Tod.»

Das ältere Ehepaar, das für die Demo aus einem Dorf der Romandie, nahe der französischen Grenzen, angereist ist, bringt mit diesen beiden Sätzen seine Verzweiflung zum Ausdruck – und seinen Ärger über die Ausgleichskasse Solothurn (AKSO). Er, nennen wir ihn Alfons Ritter, hat mit 78 Jahren längst das AHV-Alter erreicht, seine Frau ist um einiges jünger, aber ebenfalls rentenberechtigt.

Kaum genug zum Leben

Seinen Anfang genommen hat das Drama mit einem ersten – französischen – Brief von Alfons Ritter an die Ausgleichskasse Solothurn, datiert vom 10. Juli 2000. Darin bat der damals 62-Jährige um die Berechnung verschiedener Rentenvarianten. Die Höhe der AHV-Rente bei einer ordentlichen Pensionierung mit 65, die zu erwartenden Einbussen bei einem vorzeitigen Bezug und die zusätzlichen Leistungen bei einer aufgeschobenen Rente.

Im Anhang legte er dem Brief das ausgefüllte Formular «Demande de rente de vieillesse» bei. An die AKSO verwiesen hatten ihn die Westschweizer Behörden, da er und seine Frau nach mehrjährigem Auslandaufenthalt eine kurze Zeit im Kanton Solothurn lebten und er hier regelmässig die letzten AHV-Beiträge in seinem Leben an die AKSO zahlte.

Der Ton wird schärfer

Gut einen Monat später, gegen Ende August 2000, beantwortete die AKSO den Brief. Statt aber aufgrund des ausgefüllten Formulars den Rentenanspruch abzuklären, legte der AKSO-Sachbearbeiter seinem deutschen Brief ein – deutsches – Anmeldeformular bei, mit der Aufforderung dieses ausgefüllt zurückzuschicken. Paradoxerweise enthielt der Antwortbrief im Kopf bereits alle geforderten persönlichen Daten, einschliesslich der AHV-Nummer.

Damit war der Wurm drin. Die Verständigungsschwierigkeiten zwischen den konsequent französisch schreibenden Westschweizern und den oft deutsch kommunizierenden Solothurner Behörden ist dabei nicht das einzige Problem. Ein zweiter Brief, in dem Alfons Ritter um eine französische Übersetzung des Antwortschreibens der AKSO bat, blieb unbeantwortet. Ebenfalls ein weiterer Brief, mit dem er eine Antwort seines Schreibens vom 10. Juli einfordert.

Der Ton in den Briefen aus der Westschweiz an die Adresse der AKSO wurde zunehmend schärfer, blieb aber korrekt. Mitte Juli 2003, Alfons Ritter hatte mittlerweile das offizielle Pensionsalter erreicht, liess er der AKSO eine Kopie seines ersten Schreibens vom Juli 2000 zukommen und auch eine Kopie des damals ausgefüllten Rentenantrags. Es ging aber dennoch nichts weiter.

Im August 2003 bat er um eine rechtsfähige Verfügung, dass die AKSO auf sein Rentengesuch nicht eintreten werde, ein Brief, der erneut unbeantwortet blieb. Stattdessen wurde Ritter, im Juni und dann im August 2004 aufgefordert, der AKSO endlich seine persönlichen Daten samt AHV-Nummer bekannt zu geben, andernfalls würde man den Briefverkehr einstellen.