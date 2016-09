Er, der er den Forrer plattwalzte und damit dem «Showman» die Show stahl. Es sollte der siebte eidgenössische Kranz für Forrer und ein weiterer Eintrag in die Geschichtsbücher für den 37-jährigen Toggenburger werden. Ein bisschen auch in der Annahme, dass Forrer den jungen Roth, der bis dahin 2016 drei Kränze gewonnen hatte, packen würde, liess man die beiden in der Finalissima aufeinander los.

Doch nichts wurde es mit der Ehrerbietung für den Edel-Haudegen. Als der König von 2001 in Nyon – Roth war damals 6-jährig – nun zum Übersprung anzog, geriet er kurz aus der Balance. Roth konterte blitzschnell, bodigte den Meister und parkierte ihn zwischen den Holzspänen. So überschwänglich der Jubel des Jungen in dem Moment, so grantig trat Forrer von der eidgenössischen Bühne ab. 2019 in Zug wird der Ostschweizer kaum mehr dabei sein.

So was von glaubwürdig

2019 in Zug definitiv dabei, sofern er gesund bleibt, ist Philipp Roth. «Ich hoffe es doch», sagt der bescheidene und gewinnende «Mocken» in der «Suteria» in Solothurn. Roth ist gerade aus den Ferien zurück. Die Treichel, die er sich als unvergängliche Erinnerung aus dem millionenschweren Gabentempel in Estavayer ausgesucht hat und der Kranz thronen jetzt in der elterlichen Stube.