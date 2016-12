Das Jahr das war: Ciao 2016 Hallo 2017 Es ist Zeit für einen kleinen Rückblick auf 2016 und für einen Ausblick aufs neue Jahr. Wir haben verschiedene Menschen angetroffen und nach ihren Highlights vom letzten und Pläne fürs nächste Jahr gefragt.

Jonas Ott (14), Solothurn, Schüler Das grosse Highlight im 2016 war für mich die 1. August Feier. Es war wirklich cool, mit meinen Freunden haufenweise bunte Feuerwerke abzuschiessen und zusammen zu feiern. An Silvester werden wir nur Party machen, ohne Feuerwerke. Krachen, wird es dafür nächsten Sommer am Nationalfeiertag wieder: Das steht bereits jetzt fest. Fürs 2017 freue ich mich besonders auf die Ferien. Ich hoffe auch, dass sich im nächsten Jahr meine Noten nicht verschlechtern. Ausserdem nehme ich mir vor, ein bisschen netter zu meiner Familie und meinen Freunden zu sein. (mah)

Thao Nguyen (33), Solothurn Das grosse Highlight im 2016 waren meine Wanderferien: Endlich habe ich den Aletschgletscher gesehen, das wollte ich seit längerer Zeit. Auch der Ausflug auf den Churfirsten ist mir besonders positiv in Erinnerung geblieben. Ausser den gut gelungenen Hausrenovationsarbeiten und der reichen Gartenernte fallen mir kurzerhand nicht viele andere Ereignisse ein. Ins 2017 rutsche ich ohne grosse Vorsätze, Pläne oder Hoffnungen: Ich werde mich überraschen lassen. Was ich bereits weiss und bald einplanen möchte, ist eine Wanderreise ins Graubünden.(mah)

Ursula Klaus (80), Luterbach, Rentnerin Dieses Jahr war mein runder Geburtstag ein einzigartiges Erlebnis: Ein Tag der offenen Türen mit Freunden und vor allem mit der Familie. Wie jedes Jahr bereiteten mir Familienmomente immer eine grosse Freude. Besonders schön waren meine Ferien im Tessin: Ich genoss gemeinsam mit meinen Kindern die Wärme und die schöne Landschaft. Fürs 2017 habe ich noch nichts geplant: Ich wünsche mir hauptsächlich Gesundheit und Frohsinn. Auch möchte ich weiterhin viel Zeit mit meiner Familie verbringen und mit meinen Freundinnen durch die Stadt bummeln. (mah)

Rosette Gantenbein (87), Solothurn, Rentnerin Dieses Jahr ging ein Jugendtraum in Erfüllung: Ich machte endlich einen Ausflug auf der Seine in Paris. Das war ein tolles Erlebnis zusammen mit meinem Enkelkind. Die gemeinsame Zeit mit der Familie ist für mich wie jedes Jahr wieder kostbar. Fürs 2017 sind bereits zwei weitere Reisen geplant, diesmal mit Gruppen zusammen: Es wird nach Deutschland und Österreich gehen. Ich wünsche mir fürs 2017, dass ich gesund und munter bleibe, sodass wir meinen nächsten Geburtstag wieder feiern können: Ich mache einen Tag der offenen Tür und alle können mich besuchen kommen und mit mir feiern. (mah)

Valentina Camera (19), Bern, Lehre Detailhandel Ich bin sehr glücklich, dass ich diesen Sommer meine Lehre erfolgreich abgeschlossen habe und dass ich innerhalb von zwei Wochen eine neue Lehrstelle gefunden habe, ich werde nun auch noch Fachfrau. Dieses Jahr habe ich auch meinen Traummann kennengelernt, das ist mein persönliches Highlight. Im 2017 möchte ich endlich ein eigenes Auto kaufen, seit nun fünf Jahren spare ich für einen BMW 1. Nächstes Jahr werde ich mir in der Schule grosse Mühe geben. Als guter Vorsatz nehme ich mir vor, mit dem Rauchen aufzuhören. (mah)

Samuel Zäch (35), Solothurn Das ganze Jahr hindurch habe ich viel Schönes erlebt und einiges unternommen: Oftmals war ich in den Bergen unterwegs, um in der Höhe frische Luft zu schnappen. Fürs 2017 nehme ich mir nichts mehr vor; Vorsätze halte ich nicht ein und zu viele Pläne sollte man nicht machen: Ich möchte alles so nehmen, wie es kommt und die guten Gelegenheiten ergreifen. Einen Plan habe ich dennoch: Wir haben eine Reise nach Lappland gewonnen, darauf freue ich mich sehr.(mah)

Masood Sherifi (23), Solothurn, Mechaniker Dieses Jahr war sehr erfolgreich. Ich habe viel gearbeitet und fleissig Deutsch gelernt. Ich bin glücklich, dass ich jetzt schon ziemlich gut Deutsch sprechen kann. Ich bin froh, dass ich dieses Jahr eine Bewilligung bekommen habe und weiterhin in der Schweiz bleiben kann. Im 2017 möchte ich die Schweiz entdecken, gerne würde ich die grossen Schweizer Städte besichtigen. Weiterhin will ich auch im neuen Jahr meine Familie so gut ich kann unterstützen. Grosse Pläne und Vorsätze habe ich eigentlich nicht, ich werde schauen, was sich ergibt. (mah)

Ronja Mosimann (19), Bern, Lehre Detailhandel Das 2016 war ein sehr gutes Jahr, alles lief bestens. Die Arbeit bereitet mir grosse Freude, denn die Kunden sind meistens nett zu uns. Auch bin ich sehr froh, dass ich in einem so tollen Team arbeiten kann. Fürs 2017 habe ich eigentlich keine Vorsätze, ich werde mir grosse Mühe geben, die Lehre gut zu bestehen. Auch möchte ich im nächsten Jahr eine Festanstellung finden, weiterhin in einem Kleidergeschäft. Davon hängt mein Wunsch ab, auch die Autoprüfung zu machen und mir eine eigene Wohnung zu leisten. (mah)

Charles Liechti (18), Derendingen, Lehre Informatik Ein Highlight im 2016 waren meine schönen Ferien: Ich bin in der Schweiz geblieben und habe hier die heissen Temperaturen genossen. Gut waren auch meine diesjährigen Noten, ich hoffe diese so hoch beizubehalten. Dieses Jahr habe ich meinen Vorsatz eingehalten: Ich bin mir selbst treu geblieben. Ich nehme mir dies auch fürs 2017 fest vor, auch hatte ich mir das vorher vorgenommen. Für nächstes Jahr habe ich noch keine grossen Pläne, ich werde sicher Geld sparen, um in den Ferien mit meinem Kolleg nach Bosnien zu fahren. (mah)

Christa Stiep (27), Grenchen, Pflegefachfrau Das grosse Highlight im 2016 waren meine Ferien am Gardasee, es war toll, eine Auszeit zu nehmen und mich zu erholen. Auch hatten wir dieses Jahr zwei runde Geburtstage in der Familie, das waren sehr schöne Anlässe. Ansonsten war das fast vergangene Jahr sehr anstrengend, ich habe sehr viel gearbeitet. Fürs 2017 möchte ich mir mehr Zeit für wichtige Menschen einplanen und die Work-Life-Balance wieder herstellen. Grosse Pläne habe ich noch nicht, auf jeden Fall möchte ich am liebsten zwei Wochen Ferien irgendwo im Süden machen und viel Sonne tanken. (mah)

Timon Schmid (18), Rüttenen, Lehre Detailhandel Dieses Jahr war ich sportlich sehr erfolgreich, das grosse Highlight war meine Teilnahme am Ultramarathon in Biel: In der Nacht sind wir 56 Kilometer gelaufen. Auch war ein Unihockeyturnier in Prag eines meiner Highlights. Ich bin glücklich, dass ich mein Hobby mit dem Beruf, ich arbeite in einem Sportgeschäft, vereinen konnte. Leider gab es für mich im 2016 auch ein negatives Highlight: Die Trump Wahl. Im 2017 möchte ich meinen Lehrabschluss erfolgreich machen und einen guten Start ins Berufsleben haben. Vorsätze gebe ich mir keine, daran halte ich mich sowieso nicht. (mah)

Frank Von Arx (44), Hägendorf, Personalberater Adecco Dieses Jahr war beruflich und privat sehr positiv: Ich habe von Olten nach Solothurn in eine andere Filiale gewechselt, habe mich hier gut eingelebt und neue Aufgabenbereiche mitgestaltet. Meine jüngste Tochter begann im Sommer die Schule und im Herbst gingen wir nach Spanien: Das waren meine privaten Highlights 2016. Nächstes Jahr habe ich noch keine grossen Pläne, wir werden im Frühling die Konfirmation meines Sohnes feiern. Wie jedes Jahr nehme ich mir vor, mehr Sport zu machen und abzunehmen, mal schauen ob es dieses Jahr klappt. Ich hoffe, dass meine ganze Familie gesund und friedlich bleibt. (mah)

Jasha Kappeler (18), Günsberg, Schüler FMS Dieses Jahr war eigentlich ganz normal. Ein grosses Highlight war der Sprachaufenthalt in England (Brighton). Es war schön, the British Life kennenzulernen und die Englischkenntnisse zu verbessern und vertiefen. Ich bin zudem sehr froh, dass ich schulisch das Jahr gut gemeistert habe. Fürs 2017 habe ich keine guten Vorsätze. Ich nehme mir fest vor, einen guten Abschluss hinzukriegen und freue mich schon auf die Abschlussreise. Auch nächstes Jahr möchte ich weiterhin eifrig sparen und wenn es klappt, die Autoprüfung machen. Man sollte das neue Jahr einfach so nehmen, wie es kommt. (mah)

Marco Ruch (38), Gerlafingen, Perspektive Solothurn Dieses Jahr war ganz gut: Ich bin froh, dass ich gesund und munter zusammen mit meiner Partnerin durchs Jahr gehen konnte. Ich habe mich im Sommer sehr auf die EM gefreut und hatte grossen Spass, Zuhause oder unterwegs mit Freunden die verschiedenen Spiele zu verfolgen: Es herrscht immer eine gute Stimmung an internationalen Spielen. Fürs 2017 habe ich keine Pläne, ich hoffe, dass ich weiterhin gesund bleiben werde, ich werde meiner Gesundheit grössere Achtung schenken. Ich möchte im nächsten Jahr ein bisschen sparen und dann vielleicht verreisen, um ein paar Tage wegzukommen. (mah)

Armon Strähl (44), Industriemeister, Welschenrohr Im 2016 habe ich sehr viele, nette Menschen kennengelernt. Ich bin froh, dass ich dieses Jahr im Winter Skifahren konnte, auch wenn wetterbedingt nur selten und dass mich in den Sommerferien im Graubünden erholen konnte. Ein grosses Highlight war die Fahrt durch den kürzlich eröffneten Gotthardtunnel zusammen mit einigen Freunden. Ich warte gespannt aufs 2017 und nehme mir nichts Grosses vor. Ich hoffe, dass ich weiterhin die Herausforderungen des Lebens gut meistern kann. Sehr gerne würde ich dieses Jahr wieder schöne Ferien machen. (mah)

Bantita Bunphruek (20), Lehre als Zeichner, Grenchen Das 2016 war ziemlich langweilig, das hängt wahrscheinlich mit dem Erwachsenwerden zusammen. Dieses Jahr bin nach Grenchen in eine eigene Wohnung gezogen und muss mich noch neu orientieren, da ich vorher mit meiner Mutter gelebt habe. Ich bin sehr glücklich über meine guten Noten dieses Jahr. Fürs 2017 habe ich bereits einen grossen Plan: Nach dem Lehrabschluss werde ich zurück nach Thailand fahren und zwei oder gar drei Monate in meinem Heimatland bei meiner Familie verbringen, darauf freue ich mich sehr. Ich werde im kommenden Jahr sparen, damit ich einen langen Urlaub machen kann und mit der Autoprüfung beginnen kann.(mah)

Christian Toledo (34), Solothurn Dieses Jahr ging sehr schnell vorbei! Es fühlt sich an, als wäre erst kürzlich Silvester gewesen. Das vergangene Jahr war leider aus familiären Gründen nicht besonders glücklich. Dafür gab es beruflich einige gute Neuerungen. Fürs neue Jahr erhoffe ich mir weiterhin eine positive berufliche Weiterentwicklung: Es stehen zurzeit viele Türen offen und ich hoffe, die eine oder andere Gelegenheit zu ergreifen. Traditionelle Vorsätze und definitive Pläne habe ich fürs 2017 noch keine. Ich möchte einfach mehr Zeit in die Familie investieren, um gemeinsam Vieles zu erleben – das ist stets wichtig.(mah)

Bernice Agyepong (30), Hausfrau, Biel Dieses Jahr war nicht besser und nicht schlechter als andere Jahre. Ich bin glücklich, dass ich das ganze Jahr gesund war. Im 2016 sind wir endlich in die Schweiz umgezogen, vorher waren wir nur für Ferien hier: Es gefällt mir und ich habe mich gut eingelebt. Ein Highlight im 2016 war die Hochzeit meiner Freundin, dann wurde sie auch schwanger und ich durfte das Mädchen taufen. Fürs nächste Jahr habe ich noch keine grossen Pläne. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich mit meinem Mann im 2017 an Nachwuchs denken könnte. (mah)

Janine Roth (44), Krankenschwester, Grenchen Das 2016 war ein Jahr voller positiven Wechsel: Ich bin nach Grenchen umgezogen und fühle mich hier wohl. Zudem habe ich meinen Arbeitsplatz gewechselt, auch das war sehr positiv. Vieles fällt mir nicht ein zu diesem Jahr, es war ein ruhiges Jahr, leider ohne Ferien. Wie jedes Jahr schätze ich immer den Familienzusammenhalt in guten sowie in schlechten Zeiten. Fürs neue Jahr nehme ich mir, so wie immer, vor, mehr Sport zu treiben; ob ich es einhalten werde sei dahingestellt. Ich freue mich sehr auf die Skiferien in Leukerbad und dann auf die Herbsteferien. (mah)

Sanja Jelkic (19), Lehre FaBe, Grenchen Das grosse Highlight im 2016 war meine Geburtstagsfeier: Am Festival auf dem Grenchenberg habe ich zusammen mit meinen Freunden in einer guten Atmosphäre gefeiert. Dieses Jahr war ein Liebesjahr für mich, denn seit einem Jahr bin ich mit meinem Freund zusammen. Ich bin froh, dass ich das erste halbe Jahr der Lehre gut bestanden, es ist einfach sehr anstrengend und ich werde mir im nächsten Jahr weiterhin Mühe geben. Grosse Pläne habe ich noch nicht, im Sommer würde ich gerne nach Amsterdam reisen, ansonsten lasse ich mich einfach überraschen. (mah)

Oliver Doudin (19), IV, Grenchen Ich bin sehr glücklich, dass der Zusammenhalt in unserem Freundeskreis so gewachsen ist im 2016, wahrscheinlich hängt dies mit dem Erwachsenenwerden zusammen. Dieses Jahr habe ich versucht, aus jedem Tag das Beste zu machen und die schönen Sachen im Leben zu betrachten. Fürs nächste Jahr möchte ich weiterhin positiv eingestellt bleiben und vieles erleben. Ich hoffe, dass die Menschen um mich herum auch respektvoll und verständnisvoll miteinander umgehen. Einen typischen guten Vorsatz habe ich nicht, ich möchte versuchen, möglichst zu sparen, um endlich ans Greenfield zu gehen. (mah)

Reto Grimm, 33, Servicefachmann und Bartender im Astoria/Magazin in Olten Ein wirkliches Highlight kann ich aus dem Jahr 2016 nicht herauspicken. Hochs und Tiefs gibt es zwar immer, doch die Tatsache, dass ich jeden Tag gesund aufstehen und zur Arbeit gehen kann macht eigentlich das ganze Jahr zu einem grossen Highlight. Ich wünsche mir, dass das auch in Zukunft so bleibt. Vorsätze fürs Jahr 2017 habe ich keine. Das bringt ja nichts, man bricht diese guten Vorsätze wie mit dem Rauchen aufhören oder mehr Sport treiben sowieso jedes Jahr wieder. Ich blicke ganz einfach sehr optimistisch ins neue Jahr und freue mich bereits auf die Highlights im 2017. (jak)

Susanne Fürst-Bürgi, 56, Pflegehelferin, Lostorf Mein Highlight in diesem Jahr war definitiv der Adventsmarkt im Buechehof. Dort konnte ich meine selbstgenähten Täschli an einem Stand verkaufen und habe seither viele neue Kunden gewonnen und sehr positives Feedback erhalten. Ich freue mich, dass mich meine Familie dabei immer so unterstützt. Für das neue Jahr wünsche ich mir, dass ich dieses Hobby noch weiter ausbauen kann und neue Kunden auf meine Kreationen aufmerksam werden. Doch das allerwichtigste ist selbstverständlich die Gesundheit und das es allen gut geht. (jak)

Anna Rebuffoni, Olten, Primarlehrerin, 23 Mein Highlight im Jahr 2016 war, dass ich meine Ausbildung abgeschlossen habe und eine Stelle als Primarlehrerin gefunden habe. Neujahrsvorsätze mache ich mir eigentlich nie gross. Ich möchte schliesslich entspannt ins neue Jahr starten und mir nichts vornehmen, dass ich dann nicht einhalten kann. Im Jahr 2017 freue ich mich am meisten auf die Ferien. Im Februar geht’s nach Afrika: ich habe zwei Wochen in Sansibar geplant. (jak)

Daniel Wirz, 31, Webdesigner, Trimbach Im Jahr 2016 gab es so viele grossartige Ereignisse. Ein absolutes Highlight in diesem Jahr stellte ganz bestimmt die CD-Aufnahme meiner Band „Homewards“ dar. Unsere neue CD erscheint im Frühjahr 2017 – darauf freue ich mich jetzt schon. Für das neue Jahr wünsche ich mir viele Plays unserer Platte und natürlich auch einen Haufen Möglichkeiten, die Platte live präsentieren zu können. Für das Jahr 2017 habe ich mir vorgenommen, keine Vorsätze fürs 2018 zu haben. (jak)