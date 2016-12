5900 Frauen und 40 Männer erkranken in der Schweiz jährlich an Brustkrebs. Davon sterben rund 1 400 Frauen und 10 Männer. 39 000 Menschen erkranken jährlich an Krebs, davon sterben 16 500 Personen. (Jahresdurchschnitt 2009-2013).

20 Prozent weniger Brustkrebstodesfälle: Damit wird schweizweit für die Früherkennungsprogramme geworben. Statistische Auswertungen können aber, je nach Betrachtungsweise, verschiedene Bilder aufzeigen.

Wie die Forscher Gerd Gigerenzer, Jürg Kuoni und Rolf Ritschard auf dem Portal Swiss Medical Forum schreiben, sind diese 20 Prozent folgendermassen zu interpretieren: Von 1000 Frauen, die am Screening teilgenommen haben, starben 4 an Brustkrebs; von denen, die nicht am Screening teilgenommen haben, starben 5 an Brustkrebs. Die absolute Risikoreduktion beträgt somit 1 von 1000. Die 20 Prozent beziehen sich somit lediglich auf die 5 Todesfälle.