Mit über 100 Mitgliedern und einem 22-köpfigen Co-Präsidium ist am Donnerstag das Solothurner Komitee «JA zur Steuerreform» gegründet worden. «Die Zahl der Mitglieder im breit abgestützten Komitee steigt stetig», heisst es in einer Medienmitteilung. Das Komitee will im Hinblick auf die Volksabstimmung vom 12. Februar insbesondere darauf aufmerksam machen, dass die Reform «eine Chance für den Kanton» sei.

Es gelte, mit der Unternehmenssteuerreform III die internationale Akzeptanz der Schweizer Unternehmensbesteuerung wieder herzustellen, argumentiert das Komitee: «Mit der Reform werden Arbeitsplätze gesichert und die Schweiz als attraktiver Standort für Unternehmen nachhaltig gestärkt.»