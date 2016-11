Wenn jemand Krebs hat, rückt der körperliche Aspekt ins Zentrum, schlagartig. Die psychische Seite übersieht man oft. An einer Veranstaltung der Aktionstage psychische Gesundheit in der Aula des BBZ Solothurn-Grenchen in Solothurn standen diese nun im Fokus. Besonderes Augenmerk erhielten die Angehörigen. Es wurde klar, wie wichtig die Bezugspersonen sind.

«Krebs ist ein Angriff auf die Überzeugungen, die wir haben, um im Alltag zurechtzukommen», beschrieb Christine Beer den Kontrollverlust von Krebskranken. Die Fachärztin für Innere Medizin, Psychiatrie und Psychotherapie ist als psychoonkologische Psychotherapeutin in eigener Praxis in Solothurn tätig.

«Der Glaube an die Unverwundbarkeit, an eine gerechte und sichere Welt wird erschüttert», fährt sie im Referat fort. Angehörige litten mit. Auch sie hätten Angst und Ohnmachtsgefühle, Schlafprobleme, Erschöpfung. Sozial spürten sie Druck am Arbeitsplatz und finanzielle Belastungen.