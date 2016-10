Grosse Mengen Getreide, das zur Verarbeitung zu Brot vorgesehen gewesen wäre, musste zu Futtergetreide deklassiert werden. In wenigen Fällen blieb sogar nur noch die Verarbeitung zu Biogas übrig. Grund waren Giftstoffe, die die Pilze in den Ähren gebildet hatten. Dietschi verzeichnet ungefähr 30 Prozent Einbussen im Vergleich zum Vorjahr. Damit kommt er noch gut weg: «Manche Berufskollegen hatten Verluste von bis zu 70 Prozent und konnten nur knapp ihre Erntekosten decken oder mussten gar schon ihre finanziellen Reserven anzapfen.» Für Dietschi ist klar: Gäbe es im nächsten Jahr nochmals so massive Ausfälle, kämen viele Getreidebauern in ernsthafte finanzielle Schwierigkeiten.

Überschwemmte Felder

Auch die Kartoffelsaison verlief alles andere als glänzend. Viktor Müller aus Niederbuchsiten und Manfred Haller aus Fulenbach haben beide etwa 30 Prozent weniger Ertrag als in normalen Jahren. «Viele Pflanzen sind ertrunken, weil das Regenwasser auf den Feldern nicht ablaufen konnte», sagt Haller. Wegen der ständigen vorhandenen Feuchtigkeit mussten auch die Kartoffelbauern mit Pilzen und Krankheiten kämpfen. «Da das Kartoffelkraut nie ganz trocknen konnte, hatten wir Probleme mit der Kraut- und Knollenfäule», so Haller.

Mit beträchtlichem Einsatz konnte Müller den Pilzbefall bei sich in Grenzen halten: «Wir mussten einige zusätzliche Spritzungen durchführen.» Dass das Wetter ab Mitte Sommer besser wurde, brachte den Kartoffelbauern nichts mehr. «Das gute Wetter kam zu spät, der Schaden war schon da», sagt Müller.

Auch Kohl und Karotten litten

Anders ist dies beim Gemüse. Was Müller ab Mitte Sommer eingepflanzt hatte, gedieh dank des schönen Wetters wie in anderen Jahren. Doch die Einbussen vom Frühling sind nicht ganz wettzumachen. «Etwa 50 bis 60 Prozent des Kohls ist mir im Frühling ersoffen», sagt Müller. Auch die Karotten hätten sehr unter dem vielen Wasser gelitten. Über das ganze Erntejahr gesehen, habe er bei Kohl und Karotten Einbussen von etwa 30 Prozent, so der Niederbuchsitener.

Beim Salat muss er keine grossen Ausfälle hinnehmen. «Das Wasser lief in den leichteren Böden gut ab und wir konnten die Felder jede Woche bearbeiten und Pflanzungen machen.» Nur 10 bis 20 Prozent weniger Ertrag habe der regnerische Frühling verursacht.

Verregnete Blütezeit

Obstbauer Andreas Vögtli aus Büren wäre froh um nur 20 Prozent Ausfall: «Fast die gesamte Kirschenernte war von Schädlingen befallen.» Die Hauptakteurin der Plage war die aus Asien eingeschleppte Kirschessigfliege. Im feuchten Frühling hat sie sich rasant vermehrt und das Obst angegriffen. Durch das nasse Wetter wuchsen auch andere Populationen: Das Bakterium Pseudomonas liess die fast ganze Aprikosenernte vom Gummenhof in Niederwil ausfallen. Der Frühling verlief für die meisten Obstbauern sehr schlecht.