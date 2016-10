Die radikale Rodung sei nicht zu vermeiden, um mit den schweren Maschinen an die drei alten Deponien heranzukommen, die saniert werden müssen, erklärt Dürrenmatt. «Etwa fünf Jahre muss man danach der Natur Zeit lassen, bis die Narben verheilt sind und wir hier eine schöne Landschaft sehen.»

Die Arbeiten im oberen Abschnitt, von der Kantonsgrenze bis zum Wehr Biberist, wurden Mitte 2012 abgeschlossen. «Die intensiven Regenereignisse im Juli und August 2014 zeigten bereits, dass sich der Hochwasserschutz bewährt», meint Roger Dürrenast. Bis 850 m3 pro Sekunde wird die Emme in Zukunft dank der Entlastungskorridore bewältigen können, in welche das Hochwasser ausweichen kann. So hofft man, dass auch bei einem Jahrhunderthochwasser in den Siedlungen keine grösseren Schäden entstehen.

2018 kommt das Flussbett dran

Von der früheren Abwasserreinigungsanlage der Papierfabrik ist bereits nichts mehr zu sehen. Jetzt sind die alten Becken mit Bioschlamm an der Reihe. «Der Schlamm muss entwässert werden, dann kann er in der Zementindustrie verwertet werden», sagt der Leiter Hochwasserschutz des Amtes für Umwelt. «Es wird dafür keine Sondermülldeponie brauchen.»

Bei den Gruben Schwarzweg in Derendingen und Rüti in Zuchwil hätten die Sondierungen gezeigt, dass auch dort kein gefährlicher Abfall zu erwarten ist, erklärt Dürrenmatt. «Es war üblich, dass man den Abfall in ehemaligen Kiesgruben deponierte. Man wusste es nicht besser. Deshalb darf man niemandem einen Vorwurf machen. Ob die Leute in 50 oder 100 Jahren unsere heutigen Kehrichtverbrennungsanlagen noch gut finden werden, wissen wir ja auch nicht wirklich.»

Bis Ende 2017 sollten die drei Deponien saniert sein. Ab Sommer 2018 wird das Flussbett umgebaut und ab 2019 ist dann die Auenlandschaft beim Emmenspitz in Luterbach an der Reihe. «Die Gruben werden nicht wieder aufgefüllt», sagt Roger Dürrenmatt. «Dank diesen Überflutungsflächen wird wieder eine Auenlandschaft mit grosser biologischer Vielfalt entstehen, wie man sie früher hier kannte.»

Bis 850 m3 Wasser pro Sekunde wird die Emme in Zukunft dank der Entlastungskorridore bewältigen können. So hofft man, dass auch bei einem Jahrhunderthochwasser keine grösseren Schäden in den Siedlungen entstehen.