Traditionsgemäss dankt der jeweilige Kunstpreisträger im Namen aller Preisträgerinnen und Preisträger dem Regierungsrat für seine Auszeichnungen. Komponist Urs Joseph Flury nahm darüber hinaus die Gelegenheit war, in seiner Dankesrede seine Kompositionsarbeit dem Publikum näher vorzustellen und meinte zu Beginn: «Ich nehme diesen Preis mit Demut entgegen, denn ich weiss, dass sowohl in der Vergangenheit, wie in der Gegenwart bedeutende Persönlichkeiten diesen Preis mindestens ebenso verdient hätten.»

Die Auszeichnung habe ihn besonders deshalb überrascht, da heute üblicherweise mehrheitlich avantgardistische Kompositionen bei Preisverleihungen berücksichtigt würden. Er werde meist als rückwärtsgerichteter Epidgone abgestempelt. Seine Musiksprache bewege sich innerhalb der Tonalität der Spätromantik und des Impressionismus und er wisse, so Flury, dass es für viele Orchestermusiker eine Qual sei, avantgardistische Musik zu spielen.

Tragender Gedanke seiner Kompositionen seien eine Melodie, oder eine Kette von Harmonien. Am leichtesten falle ihm die Vertonung eines Textes. (frb)