Ausdruck von Knappheit

Eine Podiumsdiskussion diskutierte anschliessend weitere Auswirkungen von webbasierten Dienstleitungen auf verschiedene gesellschaftliche und ökonomische Bereiche. «Sharing ist eigentlich für mich nicht das richtige Wort, es ist eine Untervermietung», meinte etwa der Politologe Michael Hermann.

In der Schweiz sei Airbnb zwar sichtbar, aber mit weniger als 1 Prozent des gesamten Wohnangebotes noch nicht bedeutend. In den Städten sei es ein weiterer Ausdruck der ohnehin schon herrschenden Knappheit. Sharing habe in der Schweiz durchaus eine gewisse Tradition, wenn man an die Waschküche denke. Der Wunsch nach mehr Privatsphäre sei allerdings im Vormarsch.

Julia Hofstetter vom genossenschaftlichen Wohnprojekt Kraftwerk 1 in Zürich betonte ebenfalls den Unterschied zu einer «echten Allmende», die von allen gemeinschaftlich genutzt werden kann. Das Wohnexperiment mit günstigen Mieten innerhalb der «Mietpreishölle» Zürich würde es jedenfalls nicht goutieren, wenn ein Mitglied den Reibach auf Airbnb machen würde. «Das würde unserem Genossenschaftsgedanken widerspreche», meint sie.

Gefordertes Baugewerbe

Benoit Demierre von der Baufirma Losinger Marazzi unterstrich, wie eine rasche gesellschaftliche Entwicklung ein traditionell funktionierendes Gewerbe wie die Bauwirtschaft herausfordere. «Wir haben im Jahr 2000 in der Agglo Bern eine Alterssiedlung mit vielen Parkplätzen gebaut. Heute schon steht die Hälfte der Plätze leer. Airbnb beeinflusse sicher auch den Entscheid, ob und wo man ein zusätzliches Hotel baue. «Die Unsicherheit ist gewachsen, denn die Entwicklung ist rasant.»

Dank digitaler Technologien werden Städte zu Smart Cities mit vernetzten Quartieren und Regionen. Pierre Arnauld Fueg, Stadtpräsident von Pruntrut, betonte, dass auch die öffentliche Hand mit ihren gelenkten Investitionen vor diesem Problem steht. «Entweder man ist zu früh für einen Trend oder zu spät.» Heute könne man auch ein Hotel eröffnen, beispielsweise in einer historischen Kernzone, ohne das Stadtbild zu verändern. «Die Zimmer sind dann einfach über einen Radius von vielleicht 300 Metern verteilt.»

Weitere Beispiele wie Quartier-Apps wurden erläutert, ein Portal zur Vermietung von Studenten-Logis (inklusive elektronische Vertragsunterzeichnung, Bezahlung, Inventar etc.), eine webbasierte Nachbarschaftshilfe für Zeitgutschriften und verschiedene Beispiele von Crowdfunding.