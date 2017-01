Gestern Abend hat die Stadt Grenchen ihre Kulturpreise verliehen. Hauptpreisträgerin war die Kulturvermittlerin Anna Messerli, die sich für das kulturelle Leben der Stadt seit Jahrzehnten in verschiedenen Gremien engagiert. Die ehemalige Leiterin des Amtes für Kultur konnte von Stadtpräsident François Scheidegger unter anderem eine Skulptur des Künstlers René Walter entgegennehmen. – «Ein ehemaliger Schulkollege von mir», freute sich Messerli.

Myriam Brotschi Aguiar ehrte die 14-jährige Balletttänzerin Viviana Cali mit dem Nachwuchsförderpreis. Cali hat schon an zahlreichen internationalen Ballettwettbewerben teilgenommen und immer wieder hervorragende Resultate erzielt. So in Frankfurt, wo sie 2015 den 1. Platz belegte und und ihre Tanzlehrerin Barbara Bernard den 1. Platz für die beste Schule und Choreographie zuteil wurde. Von Bernard hat sich Cali inzwischen getrennt.

Den Anerkennungspreis der Stadt überreichte André Weyermann der «Gränchner Musigbar», namentlich Monica Aeschbacher, welche zusammen mit einem Helferteam seit vielen Jahren Rock- und Blues-Konzerte organisiert und damit das kulturelle Leben Grenchens mit arrivierten Bands, aber auch Nachwuchsformationen bereichert.