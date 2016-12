Büren an der Aare und seine Zeit während des Zweiten Weltkrieges wird meist mit dem Internierungslager «Häftli», welches in jener Zeit in der Seeländer Gemeinde angesiedelt war, in Verbindung gebracht. Über dieses Bürener Kapitel wurde schon ausreichend geforscht und geschrieben. Im soeben erschienenen Buch von Martin Stotzer «… und draussen herrschte Krieg» ist dieses Kapitel nur eines unter vielen.

Stotzer schreibt über die Zeit während des Zweiten Weltkrieges völlig aus der Sicht des einheimischen Büreners; vielfach auch aus der Perspektive des jungen, fast noch kindlichen Einwohners. In seinem Buch gibt es viele persönlich gefärbte Anekdoten aus jener Zeit zu lesen; zuerst seine Erinnerungen an internierte Polen oder Italiener, über den Einzug jüdischer Flüchtlinge ins Lager, oder dann von den Russen und Kaukasiern. Diese Schilderungen hat der Autor an den Anfang des Buches gestellt.