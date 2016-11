Auch sein Parteikollege, der Verkehrssicherheitsexperte Marc Willemin, ist nicht sonderlich erfreut über die baulichen Massnahmen. Er fragte anlässlich der letzten Gemeinderatssitzung informell bei Stadtpräsident François Scheidegger nach, wer dafür verantwortlich sei und was man da unternehmen könne.

Neugestaltung dient Sicherheit

Die Bielstrasse ist Kantonsstrasse. Die baulichen Massnahmen wurden vom Kanton veranlasst und durchgeführt, dies im Rahmen der Überprüfung der Fussgängerstreifen auf Kantonsgebiet, erklärt Peter Heiniger, Vorsteher des Amtes für Verkehr und Tiefbau im Justizdepartement von Regierungsrat Roland Fürst. Denn jeder Fussgängerstreifen wird punkto Sicherheit genau angeschaut und wo nötig, werden Verbesserungen in die Wege geleitet.

Die Überprüfung passiert auf Geheiss des Kantonsrates, der dies letztes Jahr beschlossen und in Auftrag gegeben hatte. Zentral dabei ist der Aspekt der Sicherheit, wie Peter Portmann, Projektleiter bei der Abteilung Strassenbau und Verantwortlicher Abteilung Langsamverkehr, erklärt. Beim betreffenden Fussgängerstreifen sei die Sachlage eindeutig und einfach zu erklären: «Es ist nicht zulässig, einen Fussgängerstreifen über zwei gleichgerichtete Fahrspuren zu führen.» Also zwei Spuren, auf denen in dieselbe Richtung gefahren wird.

Denn da bestehe die Gefahr, dass zum Beispiel ein Auto auf dem Einspurstreifen stehen bleibe und die Sicht verdecke, daneben aber die Autos weiter durchfahren und so eine Gefahr für Fussgänger darstellen, die sich wegen des stehenden Fahrzeugs in Sicherheit wähnen. «Aus diesem Grund haben wir den Einspurstreifen dort aufgehoben und ein Provisorium errichtet. Auf der Gegenfahrbahn haben wir ihn belassen, weil es dort auch keinen Fussgängerstreifen gibt.»

Neue Radstreifen

Auf die Kritik, Velofahrer seien nun benachteiligt, sagt Portmann: «Im Gegenteil, wir haben die Sicherheit mit dieser Massnahme wesentlich erhöht. Im Bereich dieser Kreuzung gab es früher keine Velostreifen, weil man keinen Platz dafür hatte. Nun haben wir auf beiden Seiten einen durchgezogenen, im Bereich der Kreuzung sogar rot markierten Velostreifen.» Dazu komme, dass wegen des breiteren Inselchens der Raum für die Querung grösser geworden sei, sowohl für die Radfahrer, die dort warten müssen, wie auch für die Fussgänger, die die eine Hälfte der Strasse überquert haben und in der Mitte warten.

Man werde in Grenchen noch andere Fussgängerstreifen und Übergänge auf Kantonsstrassen prüfen und gegebenenfalls Massnahmen treffen, so Portmann. Beispielsweise soll auch der Reiterübergang an der Archstrasse genauer angeschaut und saniert werden.