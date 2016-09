Die Kurse, wie Aqua-Gym oder Pilates, werden sogar zum Teil an denselben Orten in Bettlach durchgeführt wie vorher. Die in Bettlach durchgeführten Kurse werden speziell gekennzeichnet, die Volkshochschule konnte ihr Angebot erweitern und gewann neue Kursteilnehmer. Aufgrund der positiven Entwicklung beschloss die Jugend-, Kultur- und Sportkommission einstimmig, einen Antrag auf Reduktion des Bildungsfrankens von 1.50 auf einen Franken per 1. Januar 2017 zu stellen.

Der Gemeinderat folgte diesem Antrag einstimmig, zumal von allen Gemeinden, die einen Bildungsbeitrag an die VHS leisten, nur noch Arch und Bettlach bei 1.50 Fr. liegen, alle anderen haben ihren Beitrag auf 1 Franken pro Einwohner reduziert.

Freude herrscht, der Zug hält

Gemeindepräsidentin Barbara Leibundgut informierte den Gemeinderat auch über den sehr erfreulichen Entscheid des Bundesamtes für Verkehr, dass Schnellzüge auch weiterhin in Grenchen Süd halten werden. Leibundgut war zusammen mit Grenchens Stadtpräsident François Scheidegger und Lengnaus Gemeindepräsident Max Wolf an der Spitze des Komitees, das sich gegen die Streichung wehrte.

Des Weiteren vermeldete Leibundgut die Kündigung der Verwaltungsangestellten Corinne Burkhard, welche in die Privatwirtschaft wechselt. Der Organisations- und Personalausschuss wird nun die Organisation der Gemeindeverwaltung neu beurteilen. Eine Evaluation nach zwei Jahren war schon vorgesehen.