In kaum einem anderen Wissenschaftsbereich sind Mythen so resistent wie in der Medizin. Bei den Medien, der Bevölkerung und teilweise sogar beim medizinischen Personal selbst, halten sich hartnäckig Ansichten, welche von der Realität oftmals weit entfernt sind. Dr. Wolf G. Hautz, Oberarzt am Universitären Notfallzentrum des Inselspitals in Bern, ging drei Themenbereichen im Rahmen der Erwachsenenbildungs-Anlässe der römisch-katholischen Kirche im Eusebiushof, auf den Grund.

Hautz referierte aber nicht nur, sondern gab den Teilnehmenden auch die Gelegenheit untereinander zu diskutieren und somit ihre persönlichen Ansichten kritisch zu hinterfragen.

Sehr empfindlicher HIV-Test

«Wenn ihr HIV-Test nach einer Blutspende positiv ist – haben Sie dann HIV?» Lautete der erste Themenbereich. Nein, war sich die Zuhörerschaft einig. Eine zweite Untersuchung muss her, um Gewissheit zu erlangen. Und auch der Experte pflichtet bei. Von 10 000 Menschen in der Schweiz, ist einer HIV-positiv und 9999 sind gesund. Jedoch erhalten von diesen 9999 Gesunden nur 9998 einen negativen Bescheid. «Und genau dieser eine ist das Problem, denn somit liegen die Chancen bei den beiden mit dem positiven Bescheid jeweils 50:50», sagt der Oberarzt.