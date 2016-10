Die Stadt Grenchen hat das Re-Audit erfolgreich überstanden und kann für weitere 4 Jahre das Label Energiestadt tragen. Die Auszeichnung wird an einer gemeinsamen Veranstaltung und Re-Zertifizierungsfeier der Solothurner Energiestädte «Energiestadt | Für Wirtschaft und Klima» am 2. November 2016 in Balsthal verliehen.