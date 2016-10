«Für die Integration der Asylbewerber in die Gesellschaft zählt inzwischen jede Minute. Zeitverschwendung können wir uns da nicht leisten», sagt Kurt Boner, Leiter der Sozialen Dienste Oberer Leberberg.

Er erklärt: «Das Asylwesen hat sich grundlegend verändert. Vor zehn Jahren blieb die Mehrheit dieser Leute nur einige Monate in den Gemeinden. Integrationsleistungen lohnten sich nicht. Heute hat sich die Einsicht durchgesetzt, dass die meisten, wahrscheinlich etwa 80 Prozent, hierbleiben werden. Das gilt vor allem für junge Leute, und Asylbewerber sind in der Regel jung.»

Menschlichkeit ist für Kurt Boner in der Asylfrage nur eine Seite der Medaille. Die andere sind die Kosten. «Heute geben wir für die Integration in den Arbeitsmarkt und in die Gesellschaft bei einem Asylbewerber mehr aus als bei einem Sozialhilfebezüger.

Deshalb müssen Asylbewerber so schnell wie möglich in den Arbeitsmarkt integriert werden, und dafür müssen sie Deutsch können und unsere gesellschaftlichen Normen kennen.» Entsprechend appelliert Kurt Boner an die Gesellschaft, Beziehungen zu Asylbewerbern aufzubauen.