Aus einer Idee wurde dank ein paar Enthusiasten ein rauschendes Fest im Stil der 50er-Jahre, das der ganzen Stadt drei unvergessliche Tage mit viel Musik bescherte.

An diesem Wochenende stimmte einfach alles: Das Wetter war perfekt, nicht zu heiss, nicht zu kalt, sodass man die 50er-Jahre-Klamotten auspacken und tragen konnte, ohne gleich im Schweiss gebadet zu werden. Die Organisatoren hatten sich mächtig ins Zeug gelegt, um die Idee, die schon vor ein paar Jahren geboren wurde, umzusetzen und in den Köpfen festzusetzen.

Das Grenchner Gewerbe machte mit und investierte viel Geld und Energie, damit man sich in Grenchen an die goldenen Zeiten der Stadt erinnern konnte. Eine Zeit, in der die Uhrenindustrie blühte und der Stadt neue Einwohner und neue Bauten brachte. Eine Zeit, in der sich Grenchen von einem Bauerndorf zu einer Stadt wandelte, eine Stadt, die lebte und pulsierte.

Diese Aufbruchstimmung von damals, die wollte man wieder zelebrieren. Während dreier Tage nicht an Sparprogramme denken, nicht an drohenden Jobverlust, nicht an hohe Sozialquote, Stress und Druck. Einfach nur feiern und festen im Stil der revolutionären Zeiten. Viele Schaufenster wurden zeitgemäss gestaltet, Kurt Gilomen, der Wochen zuvor mit seinen Leuten schon den «Rock am Märetplatz» organisiert hatte, stellte das passende Musikprogramm auf die Bühne.

Das gastronomische Angebot liess keine Wünsche offen und das Grenchner Gewerbe zeigte in einer kleinen, aber sehr feinen Ausstellung sein Flair fürs Detail und eine passende Umsetzung des Themas.

Das Publikum schätzte den Aufwand, der betrieben wurde, und strömte in Scharen auf den Marktplatz. Es war wirklich ein rauschendes Fest, das da gefeiert wurde, mit Konzerten und einer durchs Band weg tollen und einmaligen Stimmung. Ein Fest, das weit über die Stadtgrenzen hinaus Beachtung fand.