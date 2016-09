«Einige Schaufenster boten einen interessanten Einblick nicht nur in die 50er generell, sondern auch in die Geschichte des betreffenden Gewerbes, respektive gar der Firma, wenn diese damals schon existierte (Amedeo, Banz, Guex, Schnyder).

Hier ragten Amedeo und Banz Optik heraus, denen eine schöne Kombination von Firmen- sowie Branchengeschichte und Bildzitaten aus dem damaligen Alltag der Menschen glückte, und die ihren Schaufensterraum geschickt ausnutzten.

Dabei gelang Amedeo die Detail-Gestaltung am besten: Das grosse rosa Karton-Auto, lockte Passanten, unterstrich das konsequent umgesetzte Farbkonzept und verstärkte überdies den schönen rosa 50er-Schriftzug ‹Coiffure›, der über dem Schaufenster prangt.

Die Brocante und claro hätten wiederum die überdurchschnittliche Grösse ihrer Schaufenster fantasievoll genutzt und mit viel Liebe zum Detail eigentliche Szenerien geschaffen, schreibt die Jury: «In der Brocante kann man quasi in eine Stube und in eine Freizeit/Picknick-Szene blicken und im claro darf der Passant in die Musikwelt von damals eintauchen.»

Die Gewinner: Im ersten Rang platziert ist Amedeo Création, auf dem zweiten Platz Banz Optik und den dritten Rang teilen sich ex aequo die Brocante der Gemeinnützigen Gesellschaft und der Claro Weltladen.

Die Gewinner, das Team der Coiffure Amedeo Création, erhalten den Wanderpreis, eine Skulptur des Grenchner Künstlers Hanspeter Schumacher, gestiftet von der Raiffeisenbank Weissenstein, den sie bis zum nächsten Schaufensterwettbewerb behalten dürfen.

Die Jury erwähnt ausserdem, dass sehr erfreulich war, dass neben GVG-Läden auch andere die Chance gepackt hätten und das Thema in ihren Schaufenstern aufgenommen haben: So fielen Ex Libris, Wirth Sport und House of Fashion an der Solothurnstrasse positiv auf.