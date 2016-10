Es gibt Drucktechniken, mit denen ein Künstler mehrere Tage für das Erstellen eines Bildes benötigt. «Da ihr nicht so lange Zeit habt, werden wir mit den schnelleren Varianten arbeiten», meint die Kunstvermittlerin Annatina Graf verschmitzt. Zunächst zeigt sie verschiedene Techniken vor, dann können die acht Kinder gleich selbst zu den verschiedenen Materialien greifen und damit Kreatives schaffen. Aber ganz wichtig, bevor man zur Tat schreitet: In die mitgebrachten Schürzen schlüpfen, um Flecken auf den Kleidern zu vermeiden.

Am Montag fand zwei Mal hintereinander das Ferienpassangebot Druckatelier im Kunsthaus statt. Am Nachmittag für neun- bis zwölfjährige Jungen und Mädchen, am Vormittag für noch etwas jüngere Künstlerinnen und Künstler. Dabei waren die Kurse voll ausgebucht und nicht für alle Neuland: In der Nachmittagsgruppe beispielsweise hatte das Drucken zwei Jungen so sehr begeistert, dass sie sich nun das dritte Jahr in Folge im Druckatelier einschrieben.

Fantasie ohne Grenzen

Die Kinder griffen zu Farbflaschen, färbten Platten ein, und schufen sich ihre eigenen Stempel. Nach der ganzen Vorbereitungsarbeit ging es an den Druck. Dafür wurde beispielsweise ein leeres Blatt Papier auf die Platte mit der aufgetragenen und bearbeiteten Farbe gedrückt.

Der Fantasie waren keine Grenzen gesetzt. Es fand sich für jedes Kind eine Technik, die packte und faszinierte. So beispielsweise das Anfertigen eines Stempels.