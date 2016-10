Auf Obst spezialisiert

Was dann grundlegende Umstrukturierungspläne für den gesamten Hofbetrieb nach sich zog. «Wir haben damals festgestellt, dass die Milchproduktion auf längere Sicht für uns keinen Sinn mehr macht», so Vogt. Denn der Stall war beschränkt auf 17 Milchkühe. Während der allgemeine Trend jedoch zunehmend in Richtung Laufställe und grössere Herden ging. «Innerhalb des Gebäudes hatten wir schlicht keine Erweiterungsmöglichkeiten», erklärt Vogt. 1986 fand dann mit dem Pflanzen der ersten Obstbäume der Umschwung in Richtung Obstbau als Haupterwerbsquelle statt. Von der Milchproduktion hat man sich ganz verabschiedet, dennoch trifft man auf dem Hof weiterhin Kühe an. Dies sind Mutterkühe mit ihren Kälbern. Letztere werden im Alter von 10 Monaten zu Natura-Beef verarbeitet.

Von den gut 40 Hektaren, welche die Familie Vogt an verschiedenen Standorten wie zum Beispiel in der Witi bewirtschaftet, werden zwar nur drei Hektaren von den Obstbäumen eingenommen. Aber: «Der Obstbau ist relativ arbeitsintensiv. Allein die Bewirtschaftung dieser drei Hektaren benötigt gleich viel Zeit wie der ganze Rest zusammen», erklärt der Obstbauer. Das Sortiment beinhaltet dabei verschiedene Sorten Steinobst wie Äpfel, Birnen und Zwetschgen. Besonders Letztere waren dieses Jahr besonders ertragreich. Nebst dem Obstbau wird aber auch noch Ackerbau betrieben. Diesem hat die intensive Regenzeit im Frühling aber stark zugesetzt, was besonders beim Getreide und bei den Zuckerrüben spürbar wurde.