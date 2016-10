Die Ernte war mies

Zum Besitz gehören 38 Kühe und Jungvieh. Im Sommer werden diese wegen der Hitze in der Nacht auf die Weide gelassen. Alle zwei Tage kommt der Milchlastwagen am frühen Morgen, der auch die Milch von den anderen acht Milchproduzenten in Grenchen, inklusive dem Stierenberg und Obergrenchenberg abholt.

Es wird Getreide gesät: Weizen für Brot, Gerste und Triticale für Tierfutter. Ihr eigenes Land umfasst rund 10 Hektaren, dazu kommt noch rund 15 Hektaren Pachtland, unter anderem in der Witi. Das am weitesten entfernte Landstück befindet sich in der Nähe der Grenze zu Lengnau.

Fragt man Affolter nach der diesjährigen Ernte, so kommt auch von ihr der gleiche Tenor wie von allen anderen Bauern in diesem Jahr: «Es war katastrophal.

Nur das Getreide von einem Feld hatte genügend gute Qualität für die Brotherstellung. Der Rest wird für Futter verwendet.» Auch das Heu hat gelitten und weist einen niedrigen Nährgehalt auf. «Normalerweise holen wir es Ende Mai ein, doch wegen des andauernden Regens konnten wir die Arbeit erst Mitte Juli beenden.»

Affolter hat eine Gärtnerlehre abgeschlossen und später Teilzeit bei der Stallarbeit auf einem Hof mitgeholfen. Sie liebt es, in der Natur zu arbeiten. «Hier oben ist es praktisch: Wir sind nicht zu weit weg von Grenchen und sind so lokalisiert, dass wir die Tiere nicht durch ein Dorf treiben müssen.»

Ihr Sohn Mario, der erst vor einigen Wochen seine Lehre als Landwirt in Attiswil angetreten und davor beim Familienbetrieb mitgeholfen hat, müsse dies auf jenem Hof machen. «Etwas mühsam ist hingegen, dass wir die Ernte jeweils durch die Stadt chauffieren müssen.»

Die Viehwirtschaft ist heutzutage ein Existenzkampf. Affolter beschreibt sie als ein stetiges Auf und Ab. «Das grösste Problem ist der ständig wechselnde Preis auf dem Milchmarkt, in jedem Monat gibt es einen neuen Milchpreis.»

So könne nicht vorausgeplant werden, was fatal sei. «Eine Kuh gibt erst Milch, wenn sie kalbt, und bis eine Kuh das erste Mal kalbt, dauert es zweieinhalb Jahre.» Vor zehn oder sogar fünf Jahren waren die Preisschwankungen noch nicht so extrem. Zurzeit ist der Milchpreis extrem tief. Und auch der wechselnde Fleischpreis bereitet Mühe.

Leiden unter der Bürokratisierung

In der Land- und Viehwirtschaft gehört ebenso die Bürokratisierung längstens dazu. «Man muss das ganze Leben einer Kuh dokumentieren», beschreibt Affolter. «Wann sie den Stall verlässt, wann sie zurückkehrt, was sie isst, welche Arzneimittel sie bei Krankheit bekommt.» Es gäbe mehrere Kontrollen im Jahr.

Als Schlachttier müsse das Rind an jedem Ohr eine Marke tragen. Ebenso müsse jeweils das Wasser ihrer Quelle, die sie für den Eigenverbrauch nutzen, untersucht werden, weil damit der Milchtank gewaschen wird.

«Die Büroarbeit ist eine extrem aufwendige Arbeit», so Affolter. «Aber zum Glück überwiegt die Zeit, die man draussen verbringen kann», lacht sie. Zum Beispiel im eigenen Garten. Auf dem Hof wird für den Eigengebrauch Gemüse und Obst angepflanzt. Daniela Affolter besitzt auch noch 20 Hühner, deren Eier in der Verwandtschaft verteilt werden.