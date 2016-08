Das Geschäft zur Schuldenberatung war im Januar 2015 zurück an die Kommission für Gesellschafts- und Gesundheitsfragen gewiesen worden, diese sollte die Leistungsvereinbarung nochmals hinsichtlich Effizienzsteigerung, Erfolgskontrolle und Personaleinsatz überprüfen.

Diese Leistungsvereinbarung, die bereits seit der Auflösung des Vereins Sozialberatung Oberer Leberberg (SROL) im November 2013 mit dem Verein «Schuldenberatung Aargau/Solothurn» abgeschlossen worden war, soll für weitere 3 Jahre erneuert werden.

Da der Gemeinde aus der Auflösung von SROL ein Anteil des Vereinsvermögens von rund 18 700 Franken zusteht, führt das zu einer Kostenreduktion. Der Betrag, den die Gemeinde zu bezahlen hat, beträgt jährlich 19 582 Franken.

Kommissionspräsident Marco Schommer umriss die Leistungen, welche der Verein «Schuldenberatung Aargau/Solothurn» erbringt: In erster Linie geht es um Schuldenprävention und Budgetberatung durch spezielle Schulungen und die Durchführung von Fach- und Infoveranstaltungen.

Gleichzeitig soll eine niederschwellige Anlaufstelle für Personen mit finanziellen und multiplen Problemen angeboten werden. Zum Auftrag des Gemeinderats meinte Sommer, eine Detailüberprüfung bezüglich Effizienzsteigerung, Erfolgskontrolle und Personaleinsatz sei wegen Datenschutz, Arbeitsaufwand und hoher Kosten nicht sinnvoll.

Aber eine Einschätzung mithilfe öffentlich zugänglicher Informationen und aufgrund von Auswertungsbögen, welche Klienten ausgefüllt hätten, zeigten ein positives Bild: Hilfswerke mit Zewo-Gütesiegel setzten im Durchschnitt 79% ihrer Mittel für Projekte und Dienstleistungen ein – beim Verein «Schuldenberatung Aargau/Solothurn» seien es gegen 90%.

Der Return on invest liege etwa bei 2:1, so Schommer. Also für jeden eingesetzten Franken erhalte die Gemeinde rund deren 2 zurück. Sei es durch den Abbau von Steuerschulden oder indirekt, weil andere Gläubiger ihr Geld erhielten und der Gemeinde dann mehr Steuern bezahlen könnten. Der Verein rechne damit, die Aufgabe mit einer 80%-Stelle bewältigen zu können.

Alle Fraktionen zeigten sich befriedigt über die Überprüfung und genehmigten die neue Leistungsvereinbarung mit dem Verein «Schuldenberatung Aargau/Solothurn» einstimmig.

«Montagsfahrzeug» ersetzen

In einen sauren Apfel beissen musste der Gemeinderat beim Beschluss für einen Nachtragskredit über 195 000 Fr. zur Anschaffung eines neuen Kommunalfahrzeugs. Der «Lindner Unitrac 102», den man im März 2010 für 190 000 Franken gekauft hatte, entpuppte sich bereits nach drei Jahren als «Montagsauto», mit Schäden und Ausfällen, die weit über das Normale hinausgingen.

Seit Inbetriebnahme entstanden der Gemeinde Kosten von über 70 000 Franken, wobei etwa die Hälfte auf Ausfälle und Reparaturen entfallen, also aussergewöhnlich sind, wie Bauverwalter Titus Moser erläuterte. Es sei auch schwierig abzuschätzen, ob es im gleichen Stil weitergehe oder nicht – ein Risiko, das man mit einer Neuanschaffung vermeiden will.

Für FDP-Gemeinderat und Fahrlehrer Andreas Baumgartner stand fest, dass die Schäden nicht etwa durch Fehlmanipulationen oder Fahrfehler des Personals entstanden sind. SVP-Gemeinderat Leonz Walker kritisierte, dass man die BSU-Garage für den Unterhalt, Service und Reparaturen gewählt hatte und nicht eine auf landwirtschaftliche Fahrzeuge spezialisierte Firma, worauf Moser einwarf, der Lindner sei kein Traktor.

Nichtsdestotrotz kann die Bau- und Infrastrukturkommission unter der Leitung von Ronald Staub, der die undankbare Aufgabe hatte, dem Rat das Geschäft zu präsentieren, sich nun nach einem Ersatz für den Lindner umsehen. Der Rat beschloss mit 10 zu 1 Stimmen, dem Nachtragskredit zuzustimmen.