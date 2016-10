Ein Autofahrer wollte auf der Kantonsstrasse zwischen Baldegg LU und Gelfingen LU ein landwirtschaftliches Fahrzeug überholen. Dabei kollidierte er mit einem entgegenkommenden Lastwagen, wie die Luzerner Polizei mitteilte. Beide Fahrzeuge kamen auf dem Bahntrassee zum Stillstand.

Die Feuerwehr musste den Lenker des Autos und seine Beifahrerin befreien. Der Rettungsdienst brachte sie mit schweren Verletzungen in ein Spital. Die Lenkerin des Lastwagens blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere 100'000 Franken.

In der Folge musste die Kantonsstrasse und die Bahnstrecke durch das Seetal während mehrerer Stunden gesperrt werden. Zwischen Beinwil am See AG und Hochdorf LU standen Ersatzbusse im Einsatz.