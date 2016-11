80'000 Stiefel hat die Schweizer Armee laut «Rundschau» bei der italienischen Firma AKU bestellt, doch diese hat ihre Produktionsstätten in Rumänien. Jedes Jahr sollen jetzt weitere 25'000 Stiefelpaare hinzukommen.

Kritik an der Beschaffung

Das Schweizer Beschaffungsgesetz sieht momentan nur die Einhaltung von Mindeststandards vor. Zum Beispiel das Verbot von Kinderarbeit. Trotzdem: Die Beschaffung der Militärstiefel zum Tiefstpreis stösst auf Kritik.

Die Schweizer Regierung als Käufer bestimme die Vorgabe für den Kaufpreis und damit auch, was die Arbeiterinnen verdienen, sagt Corina Ajder von der NGO «Clean Clothes Campaign». Die Schweiz nutze die tiefen Mindestlöhne in Rumänien aus.

Es könnte ein Beschaffungsgesetz eingeführt werden, dass die sozialen Standards gleich gewichten würde wie den Preis. In der EU ist ein solches Gesetz bereits in Kraft, in der Schweiz nicht.

Die Direktorin der Fabrik lässt jegliche Kritik an sich abprallen. «Der Lohn entspreche dem rumänischen Mindestlohn», sagt sie gegenüber der «Rundschau», «nicht wir haben den Mindestlohn festgelegt, sondern das rumänische Parlament.»

Armasuisse, welche im Auftrag der Armee die Kampfstiefel einkauft, will sich zur Kritik nicht äussern. Man setze nur die bestehenden Gesetze um, heisst es. (cma)