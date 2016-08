Die vermissten Bergsteiger, ein 29-jähriger Mann und eine 28-jährige Frau, sind deutsche Staatsangehörige mit Wohnsitz im Wallis. Sie übernachteten am Freitag in der Hütte Baltschiederklausen und brachen am Samstag um 03.45 Uhr in Richtung Bietschhorn auf, wie die Walliser Kantonspolizei am Dienstag mitteilte.

Geplant war der Aufstieg über den Nordgrat auf das Bietschhorn und der Abstieg über den Westgrat zur Bietschhornhütte im Lötschental.