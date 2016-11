In Gummistiefeln steht Andreas Knobel (59) vor seinem Haus in Däniken. Es ist Sonntagnachmittag, 13.34 Uhr und bereits klar: Die Schweizer haben die Atomausstiegsinitiative abgelehnt. Das Atomkraftwerk Gösgen, dessen Kühlturm er durch die Büsche vor seinem Haus sieht, wird 2024 nicht vom Netz genommen. «Ein bisschen Hoffnungen hatte ich schon», sagt Knobel. Klar sei er nun enttäuscht. Als Grüner in Däniken ist er Niederlagen gewohnt.

Er streift die Gummistiefel ab, geht ins Wohnzimmer. Hier sitzt eine alte, blinde Katze neben einem Stückholz-Kachelofen. Eine Kaffeemaschine gibt es nicht in der Küche, die Fenster sind mit Kork isoliert – um Energie zu sparen. Es sei eine vertane Chance, dass die Initiative abgelehnt wurde, sagt der Informatiker und ETH-Dozent. Er rührt Zucker in seinen Schwarztee, sagt: «Nun können wir wieder bloss auf kommende Situationen reagieren, statt den Aussteig zu planen.»

Früher an diesem Nachmittag. René Koch und Roland Marrer stehen vor dem Gemeindehaus in Däniken. Die beiden sind vom Wahlbüro, die Stimmen haben sie fertig ausgezählt. In Däniken ist die Sache klar: 87 Prozent wollen keine Laufzeitbeschränkung.

Die Stimmbeteiligung war mit 55 Prozent so hoch wie selten zuvor. Doch die 2740 Einwohner von Däniken sind nicht repräsentativ: Rund 4,5 Millionen Franken zahlt das Kernkraftwerk jährlich an Steuergeldern. Der Steuerfuss ist mit 77 Prozent rekordtief im Kanton Solothurn.