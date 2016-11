Noch dürfen alle fünf Schweizer Atomkraftwerke Strom produzieren – mit Ausnahme von Mühleberg, das 2019 vom Netz genommen wird, ist noch kein Abschaltdatum bekannt. Die Atomausstiegsinitiative der Grünen will diese Parameter ändern und die Reaktoren nach 45 Betriebsjahren in den Ruhestand schicken. Am 27. November befindet darüber die Stimmbevölkerung.

Auch wenn das Anliegen der Grünen scheitern sollte und die AKW so lange weiterlaufen dürfen, wie sie sicher sind: Der Tag wird kommen, an dem die Meiler ausser Betrieb genommen werden. Dann erst beginnt eine Phase, die jahrelang dauern wird: die Stilllegung und der Rückbau der Anlagen. Übrig bleiben soll am Ende nur noch die berühmte grüne Wiese. Die radioaktiven Abfälle werden in einem (noch zu definierenden) Tiefenlager entsorgt.