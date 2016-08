Theodor Real musste improvisieren, als er im Sommer 1914 kurz nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs den Auftrag erhielt, eine Fliegertruppe zusammenzustellen. Der Kavallerie-Instruktor bot kurzerhand zehn Privatpiloten auf und bat sie, ihre Privatflieger auf den Flugplatz Beundenfeld bei Bern mitzubringen. Zudem beschlagnahmte Real drei Flieger, die an der Landesausstellung in Bern zur Schau standen.

Die Luftwaffe von heute ist mit dem zusammengewürfelten Haufen von damals nicht mehr zu vergleichen. Dutzende professionell ausgebildete Kampfjetpiloten, 30 F/A-18 Hornets, 54 Tiger F5-Jets, zahlreiche Armeehelikopter und Militärdrohnen sorgen für einen sicheren Luftraum über der Schweiz, führen Lufttransporte durch und helfen etwa den Grenzwächtern bei der Nachrichtenbeschaffung.

Trotzdem scheiden sich die Geister an der Frage, wie es mit der Luftwaffe weitergehen soll. Der jüngste Absturz eines F/A-18-Kampfjets hat die Diskussionen darüber neu lanciert. Im Zentrum steht das Schicksal der 30 verbliebenen F/A-18-Flieger, dem Rückgrat der Schweizer Luftwaffe.

Die «Nordwestschweiz» hat mit Sicherheitspolitikern und Experten gesprochen. Herauskristallisiert haben sich vier Szenarien für die Zukunft der Schweizer Luftwaffe.

1. Abschaffen

Offen dazu stehen will kaum jemand. Doch es gibt Stimmen, die nach dem Absturz eines F/A-18-Kampfjets am Montagnachmittag das Ende der Schweizer Luftwaffe fordern. Juso-Präsidentin Tamara Funiciello etwa sagte gestern gegenüber «20 Minuten»: «Es wäre offensichtlich sicherer, wenn die Flieger auf dem Boden blieben.» Die Jungsozialistin ist überzeugt, dass die Schweiz keine Luftwaffe braucht. Funiciello fragt sich auch, was die Luftwaffe im Ernstfall überhaupt bringen würde. «Es ist unwahrscheinlich, dass uns Kampfjets irgendwann mal vor einem Angriff schützen werden.» Gegenüber der «Nordwestschweiz» wollte sich Funiciello nicht mehr zu dem Thema äussern.

Die Forderung ist nicht neu. Bereits 2008 verlangten die Initianten der Volksinitiative «Gegen Kampfjetlärm in Tourismusgebieten» ein Flugverbot für Kampfjets über touristisch genutzten Erholungsgebieten in Friedenszeiten. Die Initiative wollte primär den Umweltschutz hätte stärken und nicht die Luftwaffe schwächen. Trotzdemhätte ihre Annahme ein faktisches Grounding der Kampfjets bedeutet.

Würde sich das «Abschaffen!»-Lager durchsetzen, dann müssten die verbliebenen 30 F/A-18-Jets entweder als Occasion-Flieger ins Ausland verkauft oder verschrottet werden.

2. Aufrüsten

Ganz anders sehen das jene Sicherheitspolitiker, die sich seit längerem Sorgen machen um die Sicherheit in Helvetiens Höhen. Der Schwyzer SVP-Ständerat Alex Kuprecht etwa sagte gegenüber den «Freiburger Nachrichten»: «Es braucht jetzt neue, kampffähige Jets. Das sollte inzwischen allen klar sein.»

Auch die Aargauer FDP-Nationalrätin Corina Eichenberger verlangt, dass die Diskussion über neue Kampfjets vorangetrieben werden. Gegenüber «20 Minuten» erklärte Eichenberger: «Der VBS-Chef muss nun Gas geben und schauen, dass der Beschaffungsprozess beschleunigt wird.» Der «Nordwestschweiz» sagte sie, dass als Überbrückung auch Miet- oder Leasinglösungen diskutiert werden müssten, falls der Beschaffungsprozess nicht verkürzt werden könne. Sie verweist darauf, dass die F/A-18-Flotte mit dem geplanten Ausbau auf einen 24-Stunden-Luftpolizeidienst in Zukunft stärker strapaziert werde. «Die Durchhaltefähigkeit reduziert sich. Deshalb bin ich der Ansicht, dass man den Beschaffungsprozess seriös, aber innert kürzester Frist durchführen sollte, damit die neuen Flugzeuge auf das Ende der Lebensdauer der F/A-18 einsatzfähig sein werden.»

Je nach dem, wie schnell man den Beschaffungsprozess abschliessen könnte, würden die F/A-18-Jets bereits 2025 vom Rollfeld genommen oder erhielten ein technisches Upgrade, um bis 2030 weiterfliegen zu können.