Einzelne Korps sind bereits aktiv geworden

Im Normalfall sind Polizisten auf Patrouille mit Pistole oder Maschinenpistole bewaffnet. Laut Stefan Blättler wurden die stärkeren Sturmgewehre in den vergangene Monaten in mehreren Kantonen angeschafft, unter anderem in Bern. Welche weiteren Korps ebenfalls aufgerüstet haben, wollte Blättler nicht ausführen. Es handle sich aber um „mehrere“. Gemäss Recherchen von 10vor10 hat auch die Kantonspolizei St. Gallen Sturmgewehre angeschafft.

Bereits im Frühjahr hatte die Kantonspolizei Aargau eine entsprechende Beschaffung kommuniziert. Die Kantonspolizei Zürich hat darauf verzichtet; die Sondereinheit "Diamant" sei im Kanton Zürich aus topografischen Gründen rascher vor Ort als andernorts, begründet ein Sprecher die Entscheidung. Die Sondereinheiten verfügen seit längerem über stärkere Bewaffnung als die normalen Polizisten.