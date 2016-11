Herr Sahnoun, am Mittwoch wurden Sie verhaftet, wie verlief die Hausdurchsuchung bei Ihnen?

Morgens um halb sechs Uhr klingelte es an der Türe Sturm, ich öffnete und etwa zehn Polizisten standen davor. Sie kamen rein, mir wurde erklärt, dass ich angeschuldigt sei und das Haus durchsucht werden müsse. Dann haben sie begonnen, alles auf den Kopf zu stellen. Am Schluss nahmen Sie mich mit.

Wurden Dinge aus Ihrem Besitz beschlagnahmt?

Ja, ein Ordner mit Abrechnungen der Moschee aus dem Jahr 2013.

Am Nachmittag waren Sie bereits wieder auf freiem Fuss. Wieso kamen sie so rasch wieder frei?

Ich konnte beweisen, dass ich nicht mehr Präsident des Kulturvereins An'Nur bin. Die Polizei hatte sich an der Website orientiert, die nicht aktuell war. Mein Anwalt faxte das Protokoll der Generalversammlung durch, wo festgehalten ist, dass ich per Ende Februar 2016 als Präsident zurückgetreten war. Seit dann bin ich einfaches Mitglied gewesen und gehe vor allem freitags in die Moschee. Um fünf Uhr nachmittags durfte ich wieder gehen.

Gegen Sie und drei weitere Beschuldigte ist ein Verfahren wegen öffentlicher Aufforderung zu Verbrechen oder Gewalttätigkeit eröffnet worden.

Ob das Verfahren gegen mich noch läuft, weiss ich nicht. Für die anderen kann ich keine Stellung beziehen.

Ihr Imam Shaik Abudrrahman, Ihr Vereinspräsident und eine weitere Person befinden sich immer noch in Polizeigewahrsam. Dem Imam wird vorgeworfen, in einer Predigt vom 21. Oktober zur Tötung von Muslimen aufgerufen zu haben, die ausserhalb und nicht in der Gemeinschaft beten. Das ist starker Tobak. Haben Sie an diesem Freitagsgebet teilgenommen?

Nein, da waren Schulherbstferien. Ich war im Urlaub. Auch das konnte ich belegen.

Glauben Sie, Shaik Abudrrahman hat zum Mord aufgerufen?

Ich glaube, dass es sich um einen Interpretationsfehler handelt. Ein Imam würde das nicht so ausdrücken, er würde nicht zum Töten aufrufen. In den Hadith-Schriften gibt es einzelne Hadithe, die so klingen. Die könnten missinterpretiert werden. Die Polizei brauchte bloss einen Anlass, um eine Razzia durchzuführen, weil sie unter starkem öffentlichen und medialen Druck stand.

For the record: Er soll gemäss «Weltwoche» gesagt haben: «Jene aber, die nicht in die Gemeinschaft zurückkehren und nicht dort beten, sollten getötet werden». Sie waren nicht anwesend, behaupten aber trotzdem, Shaik Abudrrahman habe das nicht so gesagt? Woher wollen Sie das denn wissen?

Ich glaube, es handelt sich um einen Interpretationsfehler. Auch in der Bibel gibt es Stellen, die gewalttätig sind.

Diese Stellen werden aber nicht in der Kirche gepredigt, schon gar nicht ohne kontextuellen Rahmen.

Schauen Sie, jemand, der so extrem ist, wie von Abdurrhaman jetzt behauptet wird, wird nicht Prediger. Wir kennen unseren Islam und es gibt genügend Leute in der Moschee, die den Koran gut kennen. Wenn er so was gesagt hätte, wären auch sie eingeschritten. Aber es ist richtig. Man wusste, dass man im Fokus steht, man hätte so ein Thema nicht wählen sollen.

Soll das heissen, bei einem anderen Thema wäre mehr Radikalität problemloser?

Nein, natürlich nicht. Aber der Vorstand hätte mit dem Imam klarer absprechen sollen, worüber gepredigt wird. Das Thema Beten war nicht das richtige in dieser Situation. Daran zeigt sich, dass der Vorstand zu schwach ist. Ich kenne das aus meiner Zeit als Präsident, ich war auch ein paar Mal alleine, wir waren immer unterbesetzt. Ich habe dann Leute beauftragt, die kontrollierten, was gesagt wird, wenn ich nicht da bin.

Also muss der Vorstand dem Imam ganz klar sagen, was er sagen darf und was nicht, und sonst predigt er radikal? Das kann doch nicht ihr Ernst sein.

Natürlich nicht. Aber das Thema hätte man geschickter wählen können. Das wählt der Imam, das geht auf Vertrauensbasis. Es zeigt sich wieder einmal: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Aber man müsste jedes Mal eine Kopie verlangen, die man durchlesen kann. Dann hätte man das Thema steuern können.