Amtseid auf E-Reader

Suzi LeVine hatte ihren Posten in Bern im Juni 2014 angetreten. Dabei hatte sie für Aufsehen gesorgt, weil sie ihren Amtseid auf einen E-Reader mit einer Kopie der US-amerikanischen Verfassung gelegt hatte. Während ihrer Zeit als Botschafterin in Bern äusserte sie sich immer wieder auf sozialen Netzwerken und gab Einblick in ihre Arbeit; zudem gab sie zahlreiche Interviews.

Sie ist wie schon ihr Vorgänger Donald Beyer keine Diplomatin im klassischen Sinne. LeVine arbeitete unter anderem für Microsoft und den Reiseanbieter Expedia. Zu der Botschafterstelle in Bern verhalf ihr, dass sie den US-Präsidenten Barack Obama in seinem Wahlkampf 2012 unterstützt hatte. LeVine beendet ihre Amtszeit am gleichen Tag wie Obama: Dessen Nachfolger Donald Trump wird am 20. Januar ins Weisse Haus einziehen.

Der Posten in Bern wird traditionell nicht an Karriere-Diplomaten vergeben, sondern vornehmlich an Personen, die den Präsidenten im Wahlkampf unterstützt hatten.