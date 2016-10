Den genauen Ort hatten sie aber nicht herausgefunden. Die Konzertbesucher, die aus halb Europa anreisten, wurden vom Treffpunkt Ulm kurzfristig nach Unterwasser geleitet. Die St. Galler Polizei erfuhr laut ihrem Sprecher Gian Rezzoli den Ort des Konzerts erst, als die Besucher mit Cars und Privatautos in Unterwasser eintrafen.

Naive Behörden

Gemeindepräsident Rolf Züllig räumte nach dem Konzert eine "gewisse Naivität" ein. Man habe den Anlass auf Grund falscher Angaben der Veranstalter bewilligt. Diese hätten ein Konzert mit Schweizer Nachwuchsbands und 600 bis 800 Besuchern angekündigt. Laut Züllig prüft die Gemeinde rechtliche Schritte gegen die Veranstalter.

Auch im St. Galler Kantonsrat gibt die Sache zu Reden: SP und Grüne wollen in einer einfachen Anfrage von der Regierung wissen, welche Massnahmen notwendig seien, "damit solche Neonazi-Konzerte, die mit den Werten der schweizerischen Gesellschaft nicht vereinbar sind, in Zukunft verhindert werden können".

Kritisch hinterfragt wird, warum die Polizei das Konzert als private Veranstaltung eingeordnet habe. Weiter verlangen SP und Grüne eine Erklärung dafür, weshalb die Polizei auf ein Betreten der Konzerthalle verzichtete, "obwohl sie davon ausgehen konnte, dass die Gefahr strafrechtlicher Handlungen bestand".

Nächstes Konzert am Samstag geplant

Doch damit nicht genug: Wie der "Blick" schreibt, soll bereits am kommenden Wochenende die nächste rechtsextreme Musikveranstaltung stattfinden. Die Einladung stammt von der Partei national orientierter Schweizer (Pnos), welche am Samstag die Gründung fünf neuer Sektionen in der Ostschweiz feiert. Auf Facebook kündigt die Partei neben diversen Rednern auch die deutsche Rechtsrock-Band Flak an.