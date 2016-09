Deshalb ist unklar, ob die Öffentlichkeit je die Steuerdaten 2008 bis 2011 von Unternehmer Bertarelli, Formel-1-Chef Ecclestone und weiteren acht prominenten Bewohnern von Gstaad zu Gesicht bekommt. Kiener Nellen sagte am Freitag auf Anfrage, sie wolle dazu nichts sagen, respektive es sei angesichts des noch nicht rechtskräftigen Urteils für Aussagen zu früh.

Heute ist im Kanton Bern ein revidiertes Steuergesetz mit verschärften Bestimmungen für die Einsicht in Steuerregister in Kraft. Beispielsweise muss heute jemand, der Auskunft über Steuerdaten natürlicher Personen will, ein "wirtschaftliches Interesse" geltend machen.

Für Kieners Einsichtsgesuch galt aber noch das ehemalige bernische Steuergesetz.

Vor kantonaler Abstimmung

Kiener Nellen erhob das Einsichtsbegehren bei der Gemeinde Saanen schon im Februar 2012. Die Rechtsanwältin aus dem Berner Vorort Bolligen war damals Mitglied eines Komitees, das sich im Kanton Bern für die Abschaffung der Pauschalbesteuerung reicher Ausländer einsetzte.

Das Bernervolk lehnte aber die entsprechende Volksinitiative im Herbst 2012 ab. 2014 lehnte auch das Schweizervolk die Abschaffung der Pauschalbesteuerung an der Urne ab.