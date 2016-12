Beim Lesen und in den Naturwissenschaften nur im Mittelfeld unterwegs, haben es die Schweizer Schüler in der Mathematik allen gezeigt. In der neuen PISA-Studie belegen die 15-Jährigen aus der Schweiz in diesem Bereich den Spitzenplatz. Wie steht es um Ihr Schulwissen? Stellen Sie es unter Beweis in unserem grossen PISA-Quiz!