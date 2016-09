Nicht nur Politiker – auch die Forscher kreuzen die Klingen. Erst erhielt eine Analyse der Universität Berlin viel Aufmerksamkeit. Kernaussage: Der Anteil politischer Berichterstattung ist bei SRG-Programmen markant tiefer als bei ARD und ZDF («Nordwestschweiz» vom 8. August). Daraus folgerte Nationalrätin Natalie Rickli (SVP/ZH): «Die Studie bestätigt, was wir schon immer gesagt haben: Die SRG setzt viel zu stark auf Unterhaltung und Show.»

Eine Woche später warf sich der Dachverband der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten (EBU) mit einer Studie in die Schlacht. Kernaussage: Je stärker der Service Public in einem Staat, umso besser für die Demokratie. In Ländern, in denen mit Gebühren finanzierte Sender einen hohen Marktanteil haben, seien politische Bewegungen am rechten Rand schwächer. (dbü)