Auf welche Objekte setzen die «Schweizer Flüchtlinge»?

Sich mit dem für sich wichtigsten Gegenstand für ein Portrait hinzusetzen, löst ganz viele Prozesse aus. Auf elementarster Ebene geht es darum, zu überlegen, was denn an sich der wichtigste Gegenstand wäre. Aber wie bewertet man, was wichtig ist? Ist es ein Geldwert oder doch ein sentimentaler? Ist es eher eine praktische Überlegung wie bei einem Reisepass wegen der Aufnahme oder ein rein emotionaler Entscheid wie die Querflöte, die Kraft in schweren Zeiten gibt?

Gab es von ihrer Seite Einschränkungen?

Die Portraitierten hatten etwa eine Stunde, den Gegenstand auszuwählen und erfuhren erst an Ort und Stelle um was es geht. Die Vorgabe war: «Du hast so lange Zeit, bis ich meine analoge Kamera aufgebaut und eingestellt habe.» Um DEN wichtigsten Gegenstand wählen zu können, muss man sich aber zuerst mal bewusst werden, was man alles besitzt. Das ist gar nicht so leicht: Wir sind in einer Konsumgesellschaft aufwachsen und können uns ja praktisch alles leisten. nicht ob wir etwas brauchen, sondern ob wir etwas wollen, ist das Auswahlkriterium. Für die Portraitierten war es also auch ein Prozess, bei dem den Leuten klar wurde, was sie alles besitzen und in welchem Überfluss wir leben.