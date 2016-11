Warum hatten viele Amerikanerinnen kein Interesse daran, erstmals in der Geschichte eine Frau an die Spitze ihres Landes zu wählen? «Frauen, die es weit bringen, wecken den Neid anderer Frauen», sagt CVP-Frau Sigg. «Statt Seite an Seite für ihre Anliegen zu kämpfen, beginnen sie sogenannte Zickenkriege.» Die ehemalige US-Aussenministerin Madeleine Albright habe ins Schwarze getroffen, als sie im Wahlkampf sagte, in der Hölle sei «ein besonderer Platz für die Frauen reserviert, die einander nicht helfen». Sigg: «In der Hölle ist nicht mehr viel Platz!» Wenn es nicht mal gegen den lange Zeit als unwählbar geltenden Trump klappt: War Clinton schlicht die falsche Kandidatin für dieses Amt? «Dieser Vorwurf ist sexistisch», findet Sozialdemokratin Wey.

Rückschritt spürbar

Eine Teilschuld ortet sie eher bei den Medien, die Trump mit sehr viel Aufmerksamkeit bedacht und Clinton als gefühlskalt und unnahbar dargestellt hätten. Auch Sigg ist irritiert darüber, dass der Demokratin Fleiss, Durchsetzungskraft und Kompetenzen fast schon übel genommen worden seien, «Eigenschaften, die bei Männern bejubelt werden».

Generell sei ein Rückschritt spürbar, findet Sigg: «Heute verfolgen etliche junge Frauen wieder das Lebensziel, durch Heirat reich zu werden – eine Einstellung, die vor zehn, fünfzehn Jahren noch total verpönt war.» Auch Esseiva glaubt, die Gesellschaft sei der Gleichberechtigung damals näher gewesen als heute. Die rechtspopulistischen Kräfte, die überall Auftrieb hätten, seien in alten Rollenbildern verhaftet, so die Freisinnige. «Umso wichtiger ist es jetzt, dass wir für unsere Werte weiterkämpfen und dran bleiben.»