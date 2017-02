Unterstützung aus dem Ausland

Parallel knüpft die EDK Kontakte zu Wissenschaftern aus dem In- und Ausland, die die Kritik an der Pisa-Studie teilen. «Gemeinsam wollen wir herausfinden, was sich im Hinblick auf die nächste Erhebung im kommenden Jahr tun lässt, damit wir wieder ein aussagekräftiges und belastbares Resultat erhalten», sagt Fuchs. Bis im Sommer sollen erste Erkenntnisse vorliegen.

Vor allem in Deutschland und Österreich dürfte die Offensive der EDK Unterstützung erfahren – auch in Berlin und Wien nämlich wurde die Pisa-Studie skeptisch aufgenommen. So veröffentlichte etwa das Fachmagazin «Diagnostica» kürzlich eine ausführliche Analyse mehrerer namhafter deutscher Forscher, die nahelegte, dass der Wechsel von Papier-und-Bleistift- auf Computer-Tests die Trendschätzung für Deutschland verzerrt haben könnte.

Bei der OECD will man den Methodenwechsel dennoch nicht hinterfragen. Den Umgang mit Computern zu erlernen, sei längst integraler Teil der Vorbereitung auf ein Leben im 21. Jahrhundert, heisst es. Im Kern gehe es um die akademische Frage, wie man mit Veränderungen umgehen wolle, sagt Sprecher Matthias Rumpf. «Die Fragestellung ist dieselbe wie beim Warenkorb, mit dem man die Inflation misst: Soll er stets unverändert bleiben oder neuen Konsumgewohnheiten angepasst werden?»

Über die Absender der Kritik wundert sich Rumpf: «Weder die Schweiz noch Deutschland gelten als hinterwäldlerisch, was die Nutzung digitaler Geräte im Alltag angeht. Es wäre deshalb sehr erstaunlich, wenn ausgerechnet hier Schülerinnen und Schüler beim Pisa-Test besondere Schwierigkeiten mit der Bedienung von Tablets gehabt hätten.»

Steigt die Schweiz aus Pisa aus?

In der EDK erwägt man derweil bereits den Ausstieg aus Pisa für den Fall, dass man in Paris weiterhin auf taube Ohren stösst. Verweigere die OECD eine ernsthafte Diskussion, werde er den Antrag stellen, schon 2018 nicht mehr teilzunehmen, sagte der St. Galler Bildungsdirektor Stefan Kölliker, Mitglied im EDK-Vorstand, im Dezember zur «Ostschweiz am Sonntag». Denn obwohl die Pisa-Studien immer teurer und teurer würden, könne die Schweiz kaum mitreden, so der SVP-Politiker.

EDK-Präsidentin Silvia Steiner sagt auf Anfrage, über die Zukunft der Pisa-Studie könne erst entschieden werden, wenn alle Grundlagen vorlägen. Im Unterschied zu Kölliker ist für die Zürcher CVP-Bildungsdirektorin klar: «Die Schweiz braucht auf jeden Fall einen internationalen Referenzwert.»

Der Lehrerdachverband LCH ist skeptisch gegenüber der aktuellen PISA-Studie. Die Ergebnisse seien zwar erfreulich, liess er im Dezember verlauten, doch der Umgang der OECD mit kritischen Fragen zur Methodologie des Tests sei «ärgerlich und unprofessionell».