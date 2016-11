Wegen der einsetzenden Schneefälle kam der Verkehr auf der A13 beim Sagastutz ins Stocken, weil diverse Autos auf dem Schnee nicht mehr weiterkamen. Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilte, regelte eine Patrouille den Verkehr und half den Lenkern der steckengebliebenen Fahrzeuge.

Just in dieser Zeit kam ein Auto vom San Bernardino her. Wegen der Sommerpneus konnte der Lenker nicht mehr genügend abbremsen. Sein Auto prallte in einen stehenden Lieferwagen, und dieser stiess den Polizisten um. Der leicht verletzte Verkehrspolizist wurde zur Kontrolle mit der Ambulanz ins Spital nach Thusis gebracht. Laut der Polizeimeldung konnte er dieses bereits wieder verlassen.